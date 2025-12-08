El éxito final del proceloso camino a la integración

dújar. El Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl está registrando en los últimos meses cifras de atenciones que son históricas en sus ... 26 años de andadura. En la actualidad, el programa de inserción, con sus talleres ocupacionales, lo tiene al completo, y de una forma paralela, no dejan de venir gente a pernoctar en el resto de plazas que quedan libres en el centro.

Este hecho sucede cuando le queda justo una semana para culminar la presente edición de su programa 'Mi hogar, volviendo a la vida' donde las personas que se acogen a su programa de inserción culminan el proceso con la ocupación de las viviendas tuteladas, que está subvencionada por la delegación territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. A final, son dos personas las que pasaron a la vivienda tutelada, a las que se han unido varias personas que han estado en pisos supervisados. «Que han cumplido sus objetivos; que tuvieran trabajo tras los talleres ocupacionales y su documentación en regla», comenta el trabajador social del Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl, Francisco Cubilla.

El centro se halla inmerso en plena campaña de aceituna incluido en el protocolo de atención al temporero, coordinado por el Ayuntamiento. Cubilla indica que el pasado mes de noviembre dieron 1.200 comidas y aventura que en ese año natural van a rondar las 1.000 pernoctaciones. «Eso hace años y años que no lo hemos presenciado, porque 400 personas diferentes habrán pasado por ese centro a dormir en ese año 2025 y que estaban en la calle», detalla. Cubilla atribuye estas estadísticas a que existe más gente en la calle, «y al llover mucho en los pasados días, la gente ha pensado que este año va a haber una buena campaña de aceituna», deduce Cubilla. Hasta que no se abrió a finales de noviembre al albergue de temporeros municipal, el único recurso que existía pata atender a estas personas era el Centro San Vicente de Paúl . El aumento del voluntariado está facilitando las atenciones.

Perfil

Los perfiles de las persones corresponden a personas de mediana edad o mayores a punto de jubilarse que tienen distintos problemas de salud, de adicciones y de desestrecturaciones en el terreno laboral y familiar. En el próximo mes de enero iniciará un nuevo programa de inserción, denominado 'Camino a a l Integración'.