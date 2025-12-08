Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del comité técnico de los programas del centro. CEDIDA
Las cifras de atenciones de este año 2025 se asemejan a las históricas de la campaña de 2009

El éxito final del proceloso camino a la integración

SOLIDARIDAD ·

El Centro de Acogida San Vicente de Paúl culmina un año con cifras históricas en la senda de la atención a personas sin hogar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:30

Comenta

dújar. El Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl está registrando en los últimos meses cifras de atenciones que son históricas en sus ... 26 años de andadura. En la actualidad, el programa de inserción, con sus talleres ocupacionales, lo tiene al completo, y de una forma paralela, no dejan de venir gente a pernoctar en el resto de plazas que quedan libres en el centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El éxito final del proceloso camino a la integración

El éxito final del proceloso camino a la integración