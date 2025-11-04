Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

VEREDAS QUE ATRAVIESAN LA SERRANÍA. RAÚL DÍAZ

Exigen la recuperación de los caminos históricos al Santuario

MEDIO AMBIENTE ·

Colectivos de peregrinos y caballistas denuncian trabas que encuentra los devotos para atravesar veredas de siempre y honrar a la Virgen

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:37

La asociación Acoi, Asociación Comunicando Iliturgi, apenas ve avances significativos en la apertura del parque natural Sierra de Andújar. Así lo corrobora su presidente, Gerónimo ... Moreno. Este colectivo se gestó con la finalidad se solicitar la apertura de todos los caminos y vías pecuarias de Andújar. «Los responsables de las administraciones saben que tienen que hacerlo, pero lo dan muchas vueltas, pero no dan con la tecla para acometer con esa apertura», afirma Moreno, quien ha recabado quejas de peregrinos que vienen de la Mancha a venerar a la Virgen de la Cabeza, «pero los caminos se les cortan por lo que aún quedan residuos de caciquismo».

