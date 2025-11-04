Exigen la recuperación de los caminos históricos al Santuario

Colectivos de peregrinos y caballistas denuncian trabas que encuentra los devotos para atravesar veredas de siempre y honrar a la Virgen

La asociación Acoi, Asociación Comunicando Iliturgi, apenas ve avances significativos en la apertura del parque natural Sierra de Andújar. Así lo corrobora su presidente, Gerónimo ... Moreno. Este colectivo se gestó con la finalidad se solicitar la apertura de todos los caminos y vías pecuarias de Andújar. «Los responsables de las administraciones saben que tienen que hacerlo, pero lo dan muchas vueltas, pero no dan con la tecla para acometer con esa apertura», afirma Moreno, quien ha recabado quejas de peregrinos que vienen de la Mancha a venerar a la Virgen de la Cabeza, «pero los caminos se les cortan por lo que aún quedan residuos de caciquismo».

Estos peregrinos se han encontrado con problemas a la hora de atravesar por las vías pecuarias cuanro tienen que cruzar una finca. «La ley prohibe estas trabas y es una vergüenza que estos devotos que vienen a caballo no puedan utilizar caminos históricos». Moreno pide que a las administraciones que atajen el problema. Deslindes Acoi afirmar que el marcaje que ha hecho en el Cordel de Mestanza por el barranco 'Los Chopos' no coincide con la orden publicada de deslinde. Colectivos de peregrinos y de caballistas han creado una plataforma para poner en valor caminos históricos al Santuario. «Somos el último reducto del caciquismo», dice Moreno.

