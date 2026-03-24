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JORGE ALCALDE Y CRISTÓBAL GARCÍA DURANTE EL CONCIERTO PARA EL HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL. CEDIDA

El evento solidario 'Música que da Refugio' contó con una gran respuesta de la gente

SOCIEDAD ·

Jorge Alcalde y Cristóbal García protagonizaron el concierto acústico en la pastelería Divina Pastora

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 24 de marzo 2026, 13:22

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jar. El evento solidario 'Música que da Refugio' resultó un éxito, porque muchas fueron las personas que acudieron a la llamada solidaria, que de forma ... conjunta, realizaron el Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl y la Asociación Comercio Corredera Capuchinos.

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El evento solidario &#039;Música que da Refugio&#039; contó con una gran respuesta de la gente