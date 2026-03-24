El evento solidario 'Música que da Refugio' contó con una gran respuesta de la gente

jar. El evento solidario 'Música que da Refugio' resultó un éxito, porque muchas fueron las personas que acudieron a la llamada solidaria, que de forma ... conjunta, realizaron el Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl y la Asociación Comercio Corredera Capuchinos.

Jorge Alcalde y Cristóbal García protagonizaron el concierto acústico en la pastelería Divina Pastora, donde interpretaron una serie de canciones de autores del pop hispano, que fueron muy aplaudidas por el numeroso público que asistió a la actividad.

Entre la barra, y el cóctel y sorteos solidarios se recaudaron un total de 1.500 euros que irán destinados al Hogar San Vicente De Paul de Andújar, obra social de la Asociación de la Familia Vicenciana de Andújar, con la intención de dar respuesta a tantas personas sin hogar que pasan por el centro a diario. La Asociación de la Familia Vicenciana lleva adelante desde el año 1999 una obra que encarna el espíritu de Vicente de Paúl con un espacio de acogida, acompañamiento y reinserción para personas en situación de vulnerabilidad o sin hogar.

Esta iniciativa nació del impulso de un grupo de laicos vinculados a la parroquia de la Divina Pastora que, movidos por la fe y la experiencia comunitaria, sintieron la llamada de ocuparse de los pobres. De esa vocación surgió un proyecto sostenido por las Conferencias de San Vicente de Paúl de Andújar, la parroquia de la Divina Pastora, la Medalla Milagrosa, y otras entidades vicencianas de la zona, que mantienen acciones conjuntas con la Asociación Comercio Capuchinos.