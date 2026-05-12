Evacuada una familia tras declararse un incendio en su vivienda de Andújar

El 112 atendió la noche de este lunes un incendio declarado en la cocina de un piso situado en un edificio de cuatro plantas y ... localizado en Andújar, un siniestro que se saldó sin heridos. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21:30 en un inmueble situado en la calle Miguel Estepa.

El fuego se originó en la cocina y resultaron afectados varios electrodomésticos (lavadora y microhondas). Los inquilinos de la vivienda, un matrimonio y una menor, no pudieron pasar la noche en el domicilio ya que la vivienda quedó afectada por humo. El resto de los vecinos sí que pudieron regresar.

En el siniestro actuaron los Bomberos de Andújar, Policía Nacional y Policía Local para apagar las llamas y asistir a los afectados.