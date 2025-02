Una etapa taurina, cerca de quebrarse

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Lunes, 10 de febrero 2025, 11:10 Comenta Compartir

Una vinculación que se gestó en la canícula iliturgitana de 2023 y anuncia con quebrarse en la 'idus' de marzo de 2025. En junio del año 2023, el empresario taurino, Antonio Sáez, y el compositor y poeta, José León, se unieron para relanzar la plaza de toros de la ciudad. Su empresa Andutoros volvió a llevar las riendas del coso iliturgitano y preconizó una «etapa ilusionante» con la intención de devolver al coso de la ciudad al esplendor de antaño.

Pero en el transcurso de esta semana, la suspensión del festejo taurino, programado para el día 15 de marzo, anuncia una ruptura de la empresa con la plaza, sin nada lo remedia.

Eso ciclo esperanzador comenzó en julio de ese año 2023 con el IPregón Taurino en Andújar en la plaza de Santa María, que protagonizó el propio José León-pregonero de la Virgen de la Cabeza de 2018-. Respaldaron el acto un buen número de aficionados en una noche calurosa de julio, con presencia del recién elegido alcalde, Francisco Carmona, y un buen ramillete de ediles del nuevo Gobierno Municipal. Aquella noche se presentó el cartel de la Feria de Septiembre, una espectacular 'goyesca' que coincidió con el 125 aniversario de la inauguración de la plaza. El cartel era de tronío con el rejonaedor Pablo Hermoso de Mendoza, el fino diestro francés, Sebastián Castella, y el novillero del momento, el cordobés Manuel Román. En el día del festejo se inauguró la placa conmemorativa del 125 aniversario. En esa Feria de Septiembre, la plaza acogió un espectáculo de caballos, y otro de motos free-style, con desigual acogida.

Más espectáculos

La idea de la empresa era de la de ofrecer espectáculos taurinos, al margen de septiembre. En esta línea se programó uno con los mejores novilleros del momento el Día de Andalucía de 2024. Llegó la Feria de Septiembre y se celebró un espectáculo mixto con la presencia de Hermoso de Mendoza y los estilistas toreros Daniel Luque y Juan Ortega. Todos ellos tuvieron una gran respuesta de público y trofeos, pese a que la empresa no le sacó apenas rentabilidad, porque la plaza es de propiedad privada.

A principios de esta semana se anunció, casi de forma paralela el festejo del 15 de marzo y su posterior suspensión. Estaba prevista la presencia de Cayetano, Juan Ortega y Manuel Román. La empresa explica que esta corrida la iba a celebrar sin la subvención municipal y concreta que al no ofrecerle el concejal de Festejos garantías en septiembre no iba a celebrar el festejo de marzo. José León, en manifestaciones a IDEAL, no hizo ningún reproche al edil y al alcalde, es más les mostró afecto, pero recordó: «Hemos puesto a Andújar por encima de Linares a nivel taurino». El Ayuntamiento declina hacer manifestaciones, pero el sentir generalizado del Gobierno Local es que no podía garantizar la subvención en septiembre.

Detrás de este hecho, se puede esconder el abrupto y áspero despido del otro integrante de la empresa, Antonio Sáez, como gerente de la finca Fontanarejo.

Temas

Día de Andalucía