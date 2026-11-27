El Consistorio afirma que está ultimando los trabajos de prospección arqueológica que se están desarrollando en el conocido tradicionalmente como 'Puente Romano', una intervención técnica ... que cataloga de necesaria para conocer con mayor precisión el estado de conservación de esta infraestructura histórica y disponer de la información necesaria para definir su futura rehabilitación, que se integran en el marco de los fondos europeos EDIL.

Las catas arqueológicas, que ya se encuentran en su fase final, permitirán conocer el estado de conservación de la base y las pilastras del monumento, para así aportar una información que se considera esencial para la redacción del contrato de su futura restauración.

Este estudio constituye un paso previo necesario para la redacción del contrato de rehabilitación, actualmente en fase de preparación, ya que permitirá concretar las necesidades de intervención y planificar los trabajos con mayores garantías técnicas. Una vez finalizados estos trabajos, está previsto que el Puente Romano pueda abrirse al tráfico en los próximos días, recuperando así la circulación por esta vía. El alcalde, Francisco Carmona, ha destacado la importancia de esta actuación para la conservación de uno de los elementos patrimoniales más representativos del municipio andujareño. «El Puente Romano es mucho más que una construcción histórica, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y del patrimonio que hemos heredado de generaciones anteriores».

El primer edil ha añadido que su intención es conservarlo en las mejores condiciones, «recuperar todo su valor y prolongar su vida para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo». Carmona ha subrayado que conocer el estado real de la estructura resulta fundamental antes de acometer cualquier intervención. «Estamos dando los pasos necesarios para que su futura rehabilitación responda a las necesidades reales del monumento, porque cuidar nuestro patrimonio exige estudiar, planificar y actuar con rigor», ha abogado.

Referente

La futura rehabilitación tendrá como objetivo garantizar la conservación del Puente Romano y poner en valor este bien histórico, una de las principales señas de identidad de Andújar y una referencia de su patrimonio monumental.