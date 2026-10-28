Estudiantes y empresarios de la zona se acercan a la IA en el congreso de Granada

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar ha participado en el IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía de Granada. La experiencia ... ha permitido acercar las últimas tendencias, avances y aplicaciones de esta tecnología al tejido empresarial y educativo de su demarcación. La entidad cameral está realizando una acción formativa en la materia.

La participación se enmarcó en el proyecto PotencIA2, 'La Inteligencia Artificial como impulso a las empresas jienenses', promovido por la Cámara de Comercio de Andújar y subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de la Inteligencia Artificial y su potencial como herramienta de innovación, transformación digital y mejora de la competitividad empresarial. La expedición contó con alumnado del IES Jándula y SAFA, trabajadores de la empresa FERSA y emprendedores, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las posibilidades que ofrece la IA y su aplicación en diferentes ámbitos profesionales.

Actividades

El congreso, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha incluido ponencias magistrales, charlas especializadas y un recorrido por la zona de expositores, donde los asistentes pudieron descubrir nuevas soluciones tecnológicas y conocer experiencias innovadoras con aplicación directa en el ámbito empresarial.

Entre los espacios expositivos que despertaron mayor interés destacó el de la empresa jienense Innovasur con su prototipo de robot, que generó una gran expectación entre los asistentes. Asimismo, los representantes de la Cámara tuvieron la oportunidad de saludar a Javier Carazo, delegado territorial de Empleo en Jaén, y compartir esta jornada con profesionales y agentes vinculados al desarrollo tecnológico.

Valoración

La Cámara de Comercio de Andújar se destaca el valor de esta experiencia compartida entre el ámbito empresarial y el educativo, así como la importancia de facilitar el acceso al conocimiento sobre nuevas tecnologías a estudiantes, trabajadores y emprendedores. Su participación contribuye a impulsar una visión práctica de la Inteligencia Artificial y a identificar oportunidades para su incorporación a la actividad profesional.

Con iniciativas como esta, PotencIA2 continúa acercando la Inteligencia Artificial a las empresas y profesionales de la demarcación de Andújar, promoviendo el conocimiento, la innovación y la transformación digital como elementos clave para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades del futuro.