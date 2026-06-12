El Estado inyecta 52 millones a Andújar para frenar las riadas y los efectos de las borrascas

La secretaria general del Partido Socialista de Andújar, Micaela Navarro ha valorado este viernes positivamente el anuncio del Gobierno de España sobre la concesión de ... 369 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia de Jaén para el impulso de la reconstrucción de las numerosas infraestructuras dañadas por las borrascas de hace unos meses.

En este sentido, Andújar recibirá 52 millones y medio de euros con el objetivo de evitar la inundabilidad en el eje del Guadalquivir, «tratándose de una apuesta histórica del ejecutivo de Pedro Sánchez por nuestra ciudad para contribuir a solucionar uno de los mayores problemas que afecta a la ciudadanía y a cientos de agricultores y ganaderos de la comarca», enfatizó la responsable socialista.

Estos fondos extraordinarios movilizados por el Ministerio de Política Territorial irán dirigidos principalmente al desmantelamiento y al retranqueo de la mota de defensa en el margen izquierdo y aguas abajo del Guadalquivir, así como al recrecimiento del camino de la Vega-Poblado del Sotillo, con una inversión que supera los 35 millones de euros.

Además, tal y como ha explicó Navarro se llevarán a cabo otras actuaciones entre las que se encuentra la mejora de las redes de saneamiento de los polígonos industriales de La Estación y Guadalquivir o la creación de un nuevo aliviadero en el camino de la Isla, «zonas que potencialmente tienen el riesgo de inundarse ante los fenómenos climatológicos adversos, que cada vez son más frecuentes», dijo. Asimismo, el subdelegado de gobierno en Jaén, Manuel Fernández, destacó hace unos días la inmediatez y agilidad con la que el Gobierno de España ha dado respuesta a una situación de emergencia, «primero protegiendo a las personas, con el despliegue de los efectivos necesarios, y posteriormente destinando ayudas para los sectores más afectados, sin exigir más esfuerzos económicos a las entidades locales».

Compromiso

El Partido Socialista ha mostrado su satisfacción ante esta noticia que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno central con Andújar a la hora de ejecutar obras muy necesarias para la población.

«Ante la inacción de los gobiernos del Partido Popular, los socialistas seguimos demostrando con hechos la contundente apuesta para dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestros vecinos y vecinas con proyectos que redundan en la mejora de la calidad de vida», dijo Navarro.

Estas manifestaciones las realizó Micaela Navarro en el entorno del puente romano y de la ribera del río Guadalquivir acompañada de los ediles socialistas Rosa Reche y Lucas García. Allí recordó como el Gobierno Central apostó por el proyecto 'Abrazando el Guadalquivir' donde se han invertido cuatro millones de euros, donde trabajan unas 20 personas, que están permitiendo el adecentamiento de la zona.

La secretaria general apuntó como la mota de protección que se construyó en su día para proteger a Andújar de la crecida del río tuvo sus efectos positivos en las sucesivas borrascas del pasado invierno, por lo que se va a extender hasta la zona de Llanos del Sotillo. También se van a acometer los arreglos de los cauces del los arroyos Escobar, Martín Gordo, que se vieron desbordados por las copiosas lluvias. También se refirió a las ayudas que van a recibir los agricultores.

Navarro agregó que a través de los fondos EDIL se va a restaurar el puente romano y el enclave cercano del Polígono de la Estación.