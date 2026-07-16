El Estado ayuda a un total de 501 agricultores de la zona de Andújar

Nines Díaz, diputada por Jaén en el Parlamento de Andalucía ha ofrecido una rueda de prensa en la sede agrupación local del PSOE de Andújar ... para destacar los más de 100 millones de euros que el Gobierno central ha impulsado en la ciudad, a través de diversos proyectos para mejorar las infraestructuras públicas y los servicios, además de paliar los daños provocados por las borrascas de hace unos meses y que tanto afectaron al sector agrícola. «Nos encontramos ante una apuesta histórica del gobierno de Pedro Sánchez por Andújar y su comarca, ya que se trata de uno de los territorios más beneficiados por estas inversiones y ayudas directas que no solo repercuten en la calidad de vida de la ciudadanía, sino que están sirviendo para la creación de empleo y la dinamización de la economía local», ha explicado Díaz.

Entre las actuaciones más importantes se encuentran la recuperación de infraestructuras tras el temporal con más de 52 millones de euros que previenen ante futuras inundaciones, la estrategia EDIL con 10,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, los más de 6 millones de euros para la nueva Comisaría de Policía Nacional, los 6,2 millones de euros para la regeneración de la ribera y la integración del río o los 6.millones para los agricultores y ganaderos del municipio.

En este sentido, la parlamentaria socialista afirma que, concretamente, «501 profesionales del sector agrícola de Andújar han recibido estas necesarias ayudas directas del Gobierno de España que no solo significan liquidez para sus explotaciones y para reparar los daños de las borrascas, sino también tranquilidad y garantías para muchas familias que viven del campo».

«El Partido Socialista ha cumplido con su palabra, tras la visita del presidente a nuestra provincia el pasado mes de febrero. Porque no estamos hablando de ayudas anunciadas, no estamos hablando de expedientes pendientes, hablamos de hechos tangibles que se han notado y se seguirán notando en la ciudad durante los próximos meses», enfatizó.

La también responsable de Políticas Sociales en la Ejecutiva Provincial, ha lamentado que «el PP de la Junta de Andalucía no pueda venir cada semana a anunciar inversiones de esta magnitud y que el alcalde de la ciudad intente ocultar la procedencia de estos fondos extraordinarios, porque la realidad es que el Partido Socialista es la única formación que demuestra un compromiso firme con el presente y el futuro de Andújar».