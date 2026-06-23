La Estación de Referencia de la Perdiz y el Vivero se modernizan

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está ejecutando inversiones por más de 450.000 euros en la modernización de la Estación de Referencia de ... la Perdiz Roja y el Vivero forestal de Lugar Nuevo. Este martes, la consejera en funciones, Catalina García, ha visitado las instalaciones de los dos centros y puso en valor la recuperación de la capacidad productiva de estas infraestructuras y la modernización de sus sistemas energéticos, hidráulicos y constructivos, así como el papel que desempeñan en los programas de conservación de fauna y flora autóctonas.

Ambas instalaciones son centros esenciales para la conservación de la biodiversidad andaluza y la restauración de ecosistemas. En este sentido, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones manifestó el compromiso del Gobierno andaluz para mejorarlos y dotarlos del material y los recursos necesarios para optimizar su labor. En la primera parte de la jornada, Catalina García recorrió la Estación de Referencia de la Perdiz Roja, junto con el alcalde de Andújar, Francisco Carmona; el coordinador provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Luis Ranchal, personal del espacio protegido, técnicos de AMAYA y agentes medioambientales.

Referente en la conservación

Este recinto se trata de un centro que cuenta con una superficie de 4.413 m2 , creado para garantizar la conservación genética, la cría en cautividad y la repoblación de esta especie emblemática de la fauna cinegética andaluza. Allí, la responsable autonómica destacó su relevancia como núcleo de coordinación para la conservación de la perdiz roja autóctona, proporcionando ejemplares y huevos con garantías genético sanitarias a granjas cinegéticas y cotos que desarrollan proyectos de conservación, especialmente aquellos vinculados al lince ibérico y al águila imperial.

«Con un plantel de 786 parejas reproductoras, lo que supone 1.572 ejemplares, y una capacidad productiva de 10.000 ejemplares, el centro mantiene un riguroso control genético que permite evitar la hibridación y asegurar la pureza de la especie, un aspecto clave para la sostenibilidad de los ecosistemas mediterráneos», detalló la consejera en funciones.

Este centro es atendido por un equipo de cinco personas de forma permanente más los equipos de campo que participan en cada uno de los centros o programas receptores, entre los que destacan los montes andaluces, CREAS, centros de cría de Lince Ibérico, fincas consorciadas con particulares, cotos de caza, Programa de Conservación del Lince Ibérico, Programa de Conservación del Águila Imperial, universidades y granjas cinegéticas.

En el transcurso de la visita ha comprobado las mejoras ejecutadas recientemente, que suponen una inversión superior a los 140.000 euros y se han centrado en la renovación integral de la vivienda principal y la oficina técnica, la sustitución de cubiertas, ventanas y puertas, la reforma de la cocina y los sanitarios, la pintura interior y exterior, el refuerzo de muros perimetrales y la instalación de cerramientos para impedir la entrada de fauna salvaje que pueda alterar los procesos de cría.

Catalina García ponderó que el centro cuenta también con una balsa de evapotranspiración, «un sistema de depuración pionero del que Andalucía, y especialmente Jaén, se han convertido en grandes impulsoras, que permite el vertido cero, ya que recoge los vertidos del equipamiento, lo trata de manera natural y favorece la generación de biodiversidad asociada al ecosistema que se crea en la balsa», detalló García.