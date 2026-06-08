Fe, espiritualidad e historia se dan la mano en el Corpus

La ciudad celebró en la mañana de ayer domingo con toda solemnidad y espiritualidad, la festividad del Corpus Christi , una conmemoración que se remonta a ... los últimos años del siglo XV y de la que existe documentación ya en el 1505, a principios del XVI. La Cofradía del Santísimo Sacramento se creó en el año 1613, para refundarse en 1939. Hace ahora 10 años, en el 2016m fueron aprobados por el obispado de Jaén los actuales estatutos.

La custodia del Corpus Christi que procesiona en la ciudad es una obra destacada del final del Renacimiento. Se trata de un templete hexagonal de cuatro pisos en orden decreciente con unos 125 centímetros de altura. Es la única de su género que poseyó la Diócesis de Jaén.

Todos estos siglos de historia han dejado su sementera en esta festividad, como se evidenció en la novena y en la procesión de ayer que se inició con la eucaristía en la parroquia de Santa María la Mayor. Los niños y niñas que este año han celebrado su Primera Comunión, participaron en la misa que se celebró en San Miguel, desde donde se incorporaron al cortejo procesional del Santísimo Sacramento, al inicio del recorrido, que estuvo presidido por el estandarte de la Cofradía del Santísimo Sacramento y por el banderín de Cáritas, que definen la impronta cristiana y humanitaria de sus cofrades. Acompañaron a la santa custodia en su recorrido por las calles del centro de la ciudad, sacerdotes del Arciprestazgo de Andújar, los representantes de las cofradías de Pasión y Gloria de la ciudad, el alcalde, Francisco Carmona e integrantes de la Corporación Municipal y los responsables de las fuerzas de seguridad que operan en el municipio, en un tránsito aderezado por las notas musicales de la banda Maestro Amador de la localidad.

Altares

Los distintos altares dotaron de fragancia, fe y simbolismo al paso de la comitiva y engalanaron y alfombraron las calles para darle más realce a una fiesta muy arraigada en la ciudad. La cofradía de la Inmaculada instaló el suyo en la calle 22 de Julio, el altar de la residencia Andrés Cristino saludó el paso de cortejo al principio de la calle Ollerías, al que siguieron en esta emblemática vía el de la Hermandad de las Angustias, el colegio Virgen de la Cabeza y la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz montó el suyo en la calle San Francisco; la cofradía de Los Estudiantes en una especialmente adornada calle Alhóndiga y al final del trayecto, las cofradías de la Paciencia y la Esperanza instalaron el altar en la calle Príncipe y plaza de Santa María respectivamente. Este año, se ha incorporado el altar que con tanto cariño y dedicación han mostrado Pilar Liaño y Encarnación Vieco, justo en la casa de esta que se ubica en el Altozano Virgen María, enclave que conecta el casco antiguo por la plaza del Sol y la calle 22 de Julio.

Tras la entrada de la Custodia al templo de Santa María la Mayor, se procedió al rezo y a la bendición para culminar así unos intensos días de fe y celebración. El próximo fin de semana se celebrará la misa de la 'octava del Corpus'.