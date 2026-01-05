Si a comienzos del año 2026 no tuviéramos esperanza de futuro, aviados íbamos. Pero si, por mucho que a algunos les duela, nosotros creemos en ... el futuro y que la ciudad de Andújar, porque no, tiene la esperanza de mejoras en todos los órdenes. Si no fuera así, apaga y vámonos. Como ejemplo y a la espera de que alcen la voz la oposición diciendo lo 'malamente' que ha resultado la programación municipal navideña, hay que señalar que el personal ha estado en la calle y que ha participado a tope de todo lo programado.

Y lo digo hasta el Heraldo, porque estas líneas, lógicamente, están escritas antes de la Cabalgata de hoy de los Reyes Magos, que es el tiempo meteorológico el que decide; aunque ya ha tenido un punto positivo respecto a años anteriores y es el adelanto del horario de salida, algo que los iliturgitanos venían pidiendo hace años y ningún gobierno municipal les escuchaba. Lo demás queda por hacer la crítica. El comercio, por lo visto, bien, gracias.

De las perspectivas de futuro, hoy ya casi una realidad, el hecho de que El Teatro Principal este llamado a convertirse en un gran referente cultural. Actualmente en obras de climatización y reforma, que finalizarán en el mes de marzo, llevará consigo y la apertura del Museo Miguel Fuentes del Olmo. Las obras que han obligado a realizar los actos navideños que requerían de salón, a SAFA han venido a solventar el mal endémico que soportaba el edificio desde su inauguración en 2006; los asistentes que iban a presenciar los espectáculos, se quejaban del frío que pasaban en invierno y de las altas temperaturas incluso en meses primaverales. En cuanto al Museo Fuentes del Olmo, instalado en sus dependencias, puede ser, este año, el definitivo de su apertura al público, después de ocho años de su instalación y que pretende integrar una colección formada por un centenar de obras de este artista iliturgitano con una gran proyección nacional e internacional.

En la ciudad se ha constituido la Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo, con la finalidad de divulgar la obra del escultor iliturgitano, referente del arte contemporáneo español como introductor de la escultura abstracta en Andalucía. Pero el actual equipo de gobierno municipal del PP también pretende que este Teatro Principal albergue las obras de otro grande del mundo de la escultura que ha dado Andújar, Antonio González Orea. El museo que guardaba sus figuras y que daba su nombre, ubicado en el antiguo convento de las Capuchinas, ha sido objeto de una reforma por humedades, según informes técnicos y ha sido cedido a la Cofradía Matriz.

Otro de los puntos de futuro prometedor y también objeto de críticas, es el Hospital Alto Guadalquivir. Este centro hospitalarios, que tanto algunos denigran, pese a las criticas se va haciendo de una cartera de profesionales, lógicamente sin olvidar que posee un ámbito comarcal. Recientemente son bastantes y de diversas especialidades, como cardiología, los profesionales que se han incorporado a su plantilla. En días pasados se incorporó una sala para la atención a víctimas de violencia de género, en la que ya se ha ofrecido atención integral a 37 mujeres. Este es, un recurso específico diseñado para ofrecer un entorno seguro, confidencial y adaptado a las necesidades de las mujeres que atraviesan estas situaciones; permite prestar una atención integral, garantizando privacidad, acompañamiento profesional, orientación y apoyo en el proceso de denuncia, además de una intervención sanitaria coordinada y especializada.

El Hospital Alto Guadalquivir obtuvo el certificado de 'Centro Comprometido contra la Violencia de Género' en 2022. Se trata de un distintivo que otorga la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, como reconocimiento a la labor de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito sanitario.