VISITA DE LOS REYES MAGOS A LA RESIDENCIA DE CÁRITAS. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Esperanza de futuro

OPINIÓN ·

«Si a comienzos del año 2026 no tuviéramos esperanza de futuro, aviados íbamos»

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 5 de enero 2026, 13:19

Comenta

Si a comienzos del año 2026 no tuviéramos esperanza de futuro, aviados íbamos. Pero si, por mucho que a algunos les duela, nosotros creemos en ... el futuro y que la ciudad de Andújar, porque no, tiene la esperanza de mejoras en todos los órdenes. Si no fuera así, apaga y vámonos. Como ejemplo y a la espera de que alcen la voz la oposición diciendo lo 'malamente' que ha resultado la programación municipal navideña, hay que señalar que el personal ha estado en la calle y que ha participado a tope de todo lo programado.

