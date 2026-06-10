Las Escuelas de Verano acentúan su apuesta por la inclusión social en Andújar

La concejal de Cultura, Azucena Cepedello, presentó una nueva edición de la Escuela de Verano de Andújar, una iniciativa consolidada como uno de los principales ... recursos municipales de apoyo a la conciliación laboral y familiar durante el periodo vacacional que añade una impronta más inclusiva.

Durante la presentación, Cepedello destacó que este programa ofrece a los menores un espacio seguro donde disfrutar del verano a través del juego, la convivencia y el aprendizaje. «Es un auténtico placer presentar una nueva edición de nuestra Escuela de Verano, un proyecto que se ha convertido en un pilar fundamental como ayuda a las familias para la conciliación laboral y familiar d rante las vacaciones y que ofrece a los niños un servicio lleno de diversión y aprendizaje en un entorno seguro», señaló. La concejal explicó que se mantiene la capacidad y calidad del servicio que tan buena acogida tuvo en la pasada edición, con una apuesta decidida por la inclusión.

En el CEIP Francisco Estepa se ofertarán 200 plazas, gestionadas por la empresa Kiubi Academia, y las actividades se desarrollarán entre el 23 de junio y el 4 de septiembre. Asimismo, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente volverá a acoger la Escuela de Verano destinada al alumnado de aulas específicas, gestionada por la Asociación Montilla Bono. El programa mantendrá las 20 plazas consolidadas el pasado año y se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto.

En las pedanías

Además, tras la experiencia positiva de la edición anterior, el Ayuntamiento repetirá la extensión de la Escuela de Verano a las pedanías y aulas rurales del municipio. Este servicio estará coordinado por el Centro de Ocio Infantil y Diversión para Mis Peques y se desarrollará también entre el 1 de julio y el 31 de agosto. El plazo de matrícula para las Escuelas de Verano de Andújar se abrió ayer martes día 9 de junio, mientras que las inscripciones para las pedanías podrán realizarse a partir del 15 de junio. Por su parte, Javier García, director de Kiubi Academia, agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento de la ciudad y avanzó que volverán a ofrecer servicios de aula matinal, ludoteca y comedor escolar. «Vamos a desarrollar actividades lúdicas para todos los niños y niñas participantes con el objetivo de que disfruten de una experiencia amena, divertida y enriquecedora durante todo el verano», explicó durante su intervención.

María López, psicóloga de la Asociación Montilla Bono, presentó el proyecto específico diseñado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo bajo el título 'Cine de verano, un verano de películas' . La propuesta utilizará películas infantiles como eje conductor para trabajar valores, psicomotricidad, atención y seguimiento de rutinas.

Por último, Alicia Barea, representante del Centro de Ocio Infantil y Diversión para Mis Peques, destacó que la programación de las pedanías estará centrada en acercar recursos educativos, de ocio y conciliación a las familias del entorno rural. Bajo la temática de las emociones y la fantasía, los participantes podrán disfrutar de juegos, talleres, actividades deportivas y acuáticas, así como dinámicas grupales orientadas a fomentar la creatividad y el desarrollo emocional.

Las Escuelas de Verano de Andújar se consolidan así como un recurso clave dentro de la programación estival municipal, combinando conciliación, educación y ocio en un entorno seguro, inclusivo y adaptado a las necesidades de las familias del municipio, tanto en la ciudad como en las pedanías.