La Escuela Municipal de Verano amplía su vertiente social e integradora

El Ayuntamiento mantiene abierto hasta este domingo 1 de junio el plazo de preinscripción de la Escuela Municipal de Verano, que por segundo año incluye plazas para niños de Aula Específica con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y las duplica hasta un total de 15, y que se desarrollará en dos centros, el CEIP Francisco Estepa y el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. Será pues, una Escuela de Verano inclusiva e integradora, como destacó la concejala de Educación, Azucena Cepedello, quien presentó ayer este servicio municipal, junto a las representantes de las empresas adjudicatarias, la directora de Kiubi Academias, Cristina Segado, y la presidenta de la Asociación Montilla Bono, Rocío Morcillo.

El Ayuntamiento establece descuentos en la matrícula. En primer lugar, se establece una bonificación del 20% en la cuota total del precio público para aquellas unidades familiares que tengan matriculados más de un niño. Además, aquellas que se encuentren en circunstancia de dificultad social y acreditada por los Servicios Sociales, estarán exentas del pago del precio.

Bilingüe

La Escuela Municipal de Verano tendrá numerosas actividades. Algunas se impartirán en inglés con los métodos Jolly Phonics y My Little map of London. Asimismo, habrá manualidades, educación medioambiental, animación a la lectura, cuenta cuentos o talleres de mindfulness, entre otras.

El alumnado con discapacidad tendrá también actividades, tales como reciclado, psicomotricidad, música, pintura, deportes, estimulación sensorial, estimulación del lenguaje, interacción socia juegos grupales La Escuela ofrece servicios de ludoteca, aula matinal y comedor, que se pueden solicitar por semanas, quincenas o mes completo.