El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026

El equipo Eco-Jándula 2026 ya ha configurado el grupo 21 alumnos de 1º de Bachillerato que cursan la materia de Tecnología e Ingeniería, que ... se enfrentarán al reto de participar en la 41º edición de la Shell Eco-Marathon, que se va a celebrar del 24 al 28 de junio de 2026 en el circuito Silesia Ring de Polonia.

El conjunto, que cuenta con la batuta del profesor, Manuel Barbero, afronta la 17º participación en la mayor competición mundial de vehículos ecológicos. Este año, el principal objetivo será crear el 5º prototipo de gasolina, el Lince 5.0, con el que intentará mejorar la posición número 12 de Europa conseguida en la edición de 2024. El vehículo ecológico Lince ha alcanzado los 720 kilómetros, con un litro de gasolina. Este hito histórico lo ha situado en los equipos punteros de la competición.

Logro meritorio

El mérito de este logro reside en que el centro educativo de la ciudad, en concreto el alumnado del Bachillerato de Tecnología, compite con universidades europeas y españolas, con ingenieros y ciclos formativos de Automoción del 'viejo continente'.