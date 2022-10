Entre 'col y col'

Ya lo anunciábamos hace algunos lunes, las fechas que se nos avecinaban iban a estar cargadas de noticias marianas, eclesiásticas o no. Así, comenzábamos con el anuncio por parte de la entidad civil, Ayuntamiento del inicio de los trámites para que Andújar, en su denominación añadiera el titulo de Muy Mariana. Después vendría la presentación del cartel y actividades con motivo de la bajada de la imagen de la patrona a la ciudad. Poco a poco se van conociendo los engranajes para el desarrollo de tal acontecimiento, tanto por parte civil, el dispositivo de seguridad desde la Subdelegación del Gobierno, como para eclesiástica, la Cofradía Matriz en cuanto a vestimentas, acceso al recinto de la Misa o participación en la procesión; como propiamente eclesiástico, como es la forma y manera del desarrollo de este acontecimiento. Pero a todo ello ha venido a sumarse un anuncio más.

El Obispado de Jaén va a proponer que el Santuario de la Virgen de la Cabeza sea declarado Nacional Así lo ha anunciado el pastor de la iglesia jienense, Sebastián Chico en la Asamblea Nacional de Cofradías, celebrada el pasado sábado en el Cerro del Cabezo. Como el de ciudad muy Mariana, es el anuncio del inicio de los trámites, que pronto tendrán la confirmación oficial, esta vez por parte de la Conferencia Episcopal, que es quien tiene las competencias siempre que el Santuario que sea propuesto cumpla con algunos requisitos, entre los que se valora que sea lugar al que numerosos fieles peregrinan por una razón especial. Con este nuevo título, que se sumaría al de Real y el de Basílica, que otorgó la Santa Sede en el año 2010, se reconocería por la Iglesia en España, el significado histórico, cultural y religioso del Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Nada más saltar la noticia, los iliturgitanos han comenzado a preguntarse que está denominación, como la de Ciudad Muy Mariana, que aporta de nuevo a la ciudad, sino es más de lo mismo. Pues bien, todo parece a que en el primer caso, aparte de alargar la denominación de la ciudad y servir, parece ser, colaborar en la declaración de la Romería, como de carácter internacional, poco más; de ahí el apoyo unánime de la Corporación Municipal. En el segundo de los casos, y hasta que algo más trascienda, lo que puede suponer es la inclusión en el camino, guía o como quiera denominarse, de Santuarios a peregrinar en toda España. Vamos, que a partir de su aceptación y posterior nombramiento, aparecerá en todas las rutas y caminos devocionales. Si lo de Ciudad Muy Mariana era puramente algo civil, en este caso del Santuario es puramente eclesiástico. Y hasta aquí puedo escribir.

Pero como señalaba en el titulo de este espacio, 'Entre col y col, pues poca lechuga.

Los Presupuesto generales del Estado, hasta ahora que se sepa, ni para lo de la nueva comisaría, que ya chorrea. La Diputación Provincial, más de lo mismo, habla de inversiones en turismo para la provincia, pero cuanto le toca a mi pueblo y para qué. Queda, de momento, la puerta abierta a saber lo que nos toca de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, que al menos en ese campo sí que 'llevamos billetes', la provincia y Andújar en cargos públicos. Para cuando toque, recordamos que el segundo equipo de urgencias en la atención primaria que nos quitaron en su día, no nos lo han devuelto , que desde 2012 se pide la restitución tras una fuerte demanda por las deficiencias que existen y que la población de referencia considera «insuficientes» los recursos de acceso actuales a los servicios de Urgencia Prehospitalarios.

La demanda, como muchas otras de la célebre lista ha sido tanto del PP antes, como ahora del PSOE; nunca se entendió que se nos quitase, pero ahora no entendemos por qué no se nos devuelve. Un anuncio que no vendría nada mas a la hora de abrir al público de nuevo, el remodelado antiguo Hospital. Y de las ocas berzas, la moda flamenca, la Romería de la Virgen de la Cabeza y el lince ibérico, así como el Parque Natural, embajadores de la ciudad se promocionaron en Tierra Adentro como un destino «ineludible» en la provincia, destacando el notable incremento de las plazas hoteleras y de alojamientos en la ciudad.