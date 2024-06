Enseñanza local

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 10 de junio 2024, 12:03 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Sí, ya sé que la Enseñanza en España puede calificarse de Estatal, Autonómica, Pública, Privada o Concertada. Pues bien, aquí, en Andújar, también se puede permitir la calificación de Local y voy a su explicación.

Cierto es que todos los centros de Enseñanza, existentes en la ciudad, se rigen por las normativas estatal o autonómicas, según proceda, pero he aquí un pero por parte de una parte de la ciudadanía. Hace ya algunos, bastantes años, diría yo que eso de la Enseñanza Privada desapareció del ámbito local, si me apuran desdeque se pagaban 125 pesetas en algunos colegios y 50 por preparación al llamado Ingreso, plazo previo de entrada a las Enseñanzas Medias en los Institutos. Fue así, como aquellos colegios privados, con la ley y la necesidad en la mano, se convirtieron en concertados, con las celebres comisiones para los conciertos, de las que darían para escribir un libro.

Fueron, en su caso, la mayoría de colegios religiosos los que adhirieron aquella norma, permitiendo que en sus claustros de profesores llegasen, incluso a superar los seglares a los religiosos. Pasado el tiempo y con la falta de vocaciones religiosas, dichos centros, en Andújar, como en el resto de España y de Andalucía, fueron desapareciendo las religiosas o religiosos de las diferentes Comunidades, quedando, en la mayoría de los casos, el personal testimonial., para acabar cediendo, incluso las direcciones al personal seglar.

Si no me equivoco, que creo que no, fue la Sagrada Familia (SAFA) la primera en depositar la dirección a un profesor no religioso. Con el tiempo, La Salle y las Franciscanas, más o menos en el tiempo, ante la misma situación, acabaron en la misma decisión.

Todas ellas han pasado prácticamente inadvertidas; los edificios siguen siendo de propiedad de las comunidades, o como lo tengan estipulado, y la Enseñanza a cargo de un profesorado que, en principio debe o debería mantener el espíritu de la comunidad que creó el centro. No voy a entrar en los casos de Franciscana y Trinitarios, cuyos colegios llegaron a albergar incluso, Escuela Hogar; es otra historia. Ambos llevan ya años bajo la dirección de personal seglar; en el caso de Franciscanas, curiosamente una mujer y en el de Trinitarios un hombre, ambos vinculados antaño con las religiosas y religiosos. Nadie hasta ahora ha cuestionado nada, claro que no había redes sociales, ni intereses no educativos.

Ha sido ahora, ayer como quien dice que la aparición informativa de que la Orden Trinitaria cerrará su casa de Andújar pero que el colegio Virgen de la Cabeza sí seguirá funcionando, cuando 'gracia'» a las redes sociales, polémica al canto. ¿A quien se le ocurre ponerle el nombre de Virgen de la Cabeza? Claro que es que la orden Trinitaria, desde 1244 está vinculada a Andújar y dese 1931 al Santuario, hoy Basílica Menor de la Patrona de Andújar y de la Diócesis, nada más y nada menos que en Sierra Morena.

Pero es que mire usted por dónde para más 'inri' anexa al edificio del colegio y vivienda de la Comunidad Trinitaria se encuentra la Capilla en la que se da culto a la imagen de la Virgen de la Cabeza de Andújar, denominada vicaria.

Muchas casualidades para que el personal no ande ya pululando por esas redes sociales para ver que le corresponde en nombre de la Real Cofradía Matriz. La Orden ya ha anunciado que reforzará, no obstante, su presencia en el Santuario en Sierra Morena y perfilará con el Obispado de Jaén el funcionamiento de la ermita. Para esclarecer los hechos, en la actual casa de la ciudad, que alberga el colegio, se instaló la Orden Trinitaria a instancias de Rafael Pérez de Vargas, conde de la Quintería. Fue el germen de actual colegio que data del año 1946. Paralelamente está instalado el convento de las Monjas Trinitarias.

En cuanto a la ermita, eclesiásticamente pertenece al obispado de Jaén y más concretamente a la parroquia de San Miguel, al igual que la capilla del colegio de la Salle. Esta última, al no haber sido nunca los hermanos de la Salle diáconos para oficiar la Eucaristía, desde su construcción, ha sido y sigue siendo atendida por sacerdotes diocesanos, pertenecientes a la parroquia de San Miguel, que en colaboración con el colegio programan y organizan los cultos en ella.