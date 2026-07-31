El Encinarejo, el epicentro del ocio y el respeto a lo natural

El pantano del Encinarejo se está convirtiendo en el epicentro turístico de la diversión y del turismo, tras renovar por tercer año consecutivo el distintivo ... de la Bandera Azul. Todos los fines de semana, visitantes de zona y de las provincias de Jaén, Córdoba y Ciudad Real, acuden a disfrutar de los encantos de los parajes que ofrece la zona y a deleitarse con sus refrescantes aguas.

Un total de 400 personas participaron en la primera multiaventura, que tendrá su prolongación en agosto con la actividades organizadas por la concejalía de Juventud que llenaron el entorno de diversión, deporte y momentos para compartir. Los hinchables acuáticos, kayak, piraguas y un entorno natural privilegiado fueron el escenario perfecto para disfrutar de unos días en familia y con amigos.

Una gran alternativa

Este tipo de iniciativas pretenden ofrecer una alternativa de ocio activo en un espacio privilegiado, al tiempo que contribuye a dar a conocer uno de los principales recursos turísticos y medioambientales del municipio. El pantano del Encinarejo permite compatibilizar el ocio y el turismo con el respeto al entorno natural y medioambiental por el gran valor ecológico que atesora debido a su fauna y vegetación.