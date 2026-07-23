Las empresas de la zona se sumarán al carro de la IA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y la Diputación Provincial de Jaén presentaron ayer en la sede de la entidad cameral ... andujareña la segunda edición del Proyecto PotencIA2: 'La Inteligencia Artificial como impulso a las empresas jienenses'. La iniciativa tiene como objetivo acercar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial al tejido empresarial de la provincia de Jaén y favorecer su transformación digital. El acto contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello; la gerente de la Cámara de Comercio, Ana Peña; y el diputado de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén, Luis Carmona.

Durante la presentación se dieron a conocer los objetivos, actuaciones y principales líneas de trabajo de un proyecto que nace tras el éxito de su primera edición y que aspira a consolidarse como una iniciativa de referencia para la modernización del tejido empresarial jienense. El presidente de la Cámara andujareña, Javier Camello destacó que Inteligencia Artificial va a transformar prácticamente todos los sectores económicos. «Y nosotros queremos que la provincia de Jaén esté preparada», de ahí que destacara al apoyo que le brinda Diputación.

Un complemento

La Administración provincial financia este proyecto en el marco de un convenio con la cámara andujareña, que es la encargada de su desarrollo y que está dirigido tanto a empresas, como a autónomos, personas emprendedoras, trabajadoras y desempleadas de la demarcación territorial de esta entidad cameral.

El diputado provincial de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, constató como la segunda edición de este programa ha tenido una importante demanda parte del tejido productivo y añadió que busca implementar las herramientas de inteligencia artificial, «que tenemos encima de la mesa para contribuir a potenciar y desarrollar económicamente el tejido productivo de Andújar y de su comarca», señaló Carmona.