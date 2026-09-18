Empresarios reclaman alumbrado público en el polígono industrial Huerto de los Llanos

Empresarios del polígono industrial Huerto de Los Llanos, ubicado en el cruce del Puente Romano y la carretera del poblado de Llanos del Sotillo con ... la Nacional IV, exigen al Consistorio que se le dote a la zona de alumbrado público y de contenedores de basura y denuncian que se hallan en una situación de «desamparo y de olvido». Ven como en polígonos cercanos si hay luz.

En total operan unas ocho empresas, dedicadas a sectores tan diversos como la elaboración de prendas para los bebés, carpintería de aluminio, venta directa al público o la atención a domicilio. Avisan que con la llegada del invierno, la sensación de oscuridad genera miedo y respeto a la salida de sus trabajos ya por la tarde, con la presencia de gente que utiliza este enclave para el consumo de droga y alcohol. Esta sensación de inseguridad se genera entre las mujeres que trabajan en este polígono y que dicen sentirse desprotegidas. Respecto a la recogida de la basura, también señalan que se tienen que desplazar varios metros para depositarla en los contenedores.

Este polígono se creó hace unos 30 años al amparo de la reindustrialización de la Nacional IV.