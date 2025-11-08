Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad

Las 150 empleadas del servicio de ayuda a domicilio de la ciudad, se han concentrado este sábado en la Plaza de España para reivindicar mejoras ... laborales y un mayor cuidado y atención al trabajo que realizan por el velo de las personas dependientes.

La protesta estuvo auspiciada por Comisiones Obreras, que goza de una amplía mayoría en el comité de empresa. Su secretaria general, Silvia de la Torre, denunció las condiciones de precariedad en la que dijo desempeñan su labor las trabajadoras de la ayuda a domicilio. «La convocatoria la hemos hecho a las puertas del Ayuntamiento, porque es el que debe de velar por la prestación de este servicio público, aunque lo gestione una empresa», argumentó.

De la Torre añadió que la empresa que presta el servicio incumple el convenio en materia de contrataciones, de jornadas y de abonar los salarios, «hemos abierto una vía de diálogo con la empresa, pero no reconoce que no está haciendo bien las cosas, y vamos a continuar con las movilizaciones, porque el comité de empresa recibe presiones». La empresa que presta el servio esgrime que cumple la normativa. Sin embargo, el responsable de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la provincia de Jaén de CC.OO, Martín Robles, confirmó que las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio están en Inspección de Trabajo, «por incumplir el convenio colectivo a nivel autonómico», dijo.