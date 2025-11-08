Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes con las pancartas en la Plaza de España este sábado al mediodía. GONZÁLEZ
La empresa que presta el servio esgrime que cumple la normativa

Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad

PROTESTAS ·

Se manifiestan este sábado a las puertas del Ayuntamiento, en una concentración secundada por el sindicato Comisiones Obreras, que exige el cumplimiento del convenio

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Las 150 empleadas del servicio de ayuda a domicilio de la ciudad, se han concentrado este sábado en la Plaza de España para reivindicar mejoras ... laborales y un mayor cuidado y atención al trabajo que realizan por el velo de las personas dependientes.

