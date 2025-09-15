Empate técnico

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Como ya apuntaba la pasada semana, el balance de la feria septembrina seria según le hubiera ido a cada uno; por algo los refranes son verdaderos. Así, desde todo lo bien que la vio y vivió el gobierno municipal, a la falta de público que alego algún partido de la oposición, tal vez por no tener caseta propia a la que concurrir. El achacar pérdidas en el sector hotelero por hacer coincidir feria y ANDUCAB, que por cierto no es tan criticado, parece que no es la opinión del sector, que dice todo lo contrario y en cuanto que determinado personal opta por la playa en estos días , fue antes , ahora y será, las temperaturas invitan y quienes no han tenido vacaciones hasta la fecha, lógico que las aprovechen, pero haber gente, hubo; y que en los toros cabían más, pues sí, pero no todas las plazas se llenan y que empresas de la ciudad se queden fuera, mucho nos ahorraríamos si el coso fuera municipal y en su día gobiernos socialistas la privatizaran; el resto, lo del cristal con el que se mira.

Pero el fuego del balance de la Feria se apagó pronto, pese a los atractivos, para dar paso a la convocatoria y celebración de la manifestación en contra de la instalación de la planta de biogás, el pasado sábado. A la hora de escribir este espacio, sólo he podido conseguir, tras intentarlo con sectores de la oposición municipal, el dato participantes ofrecido por la Policía. Unos 500 se nos dijo, mientras los demás, oposición incluida, optan por el silencio, salvo la concejal andalucista que sinceramente comentó que le sorprendió, con muchos más que esperaba, «dado que no es Andújar una ciudad de manifestaciones.». Y lleva toda la razón, con los dedos de una mano se pueden contar las llevadas a cabo en la ciudad de Andújar por los iliturgitanos, primera mujer asesinada, la presa de Marmolejo o la «magna» del hospital, y sobran dedos, aun así , no tuvo mala respuesta. Si tenemos en cuenta que a la cifra de participantes de esta «no a la instalación», le unimos la «cifra de no en la convocada por la huida de la ampliación de la empresa Piña a la vecina Marmolejo, que dejó ir el gobierno municipal socialista «en perjuicio dicen, un centenar de puestos de trabajo a favor de los vecinos, obtenemos un empate técnico.

Pero así somos los habitantes de una ciudad eminentemente de servicios, donde el sector empresarial que tenemos es de lo mejor, pero siempre, y por desgracia, siempre hay un pero que añadir, evitando ampliarlo. Negar la calidad y cualidad de nuestros empresarios sería negar una verdad existente, poner trabas, con o sin acierto, también; como sigan rebajando, desde la popularidad, los puestos de trabajo posibles a crear, van a quedar el portero y el director. Exigen que se desarrolle siguiendo criterios científicos serios, a un tamaño adecuado, «a nuestro municipio, con un estudio de disponibilidad de materia prima detallado y realista y a una distancia de núcleos de población que no dé lugar a molestias a nuestros vecinos», Pedir claridad o más claridad, a tope; cambio de ubicación Martos y Úbeda, donde con gobiernos municipales socialista se va a instalar y pueden ampliarla con la «no» de Andújar, por si allí las instalaciones no huelen, cosa que debe asegurarse.

ç Han recogido 8.432 firmas, La plataforma Stop Planta Biogás de Andújar, Una acción que vino motivada amparándose en informes técnicos que contempla, «de lo poco beneficioso que es este proyecto para la localidad», pero el alcalde Francisco Carmona, que expresó su respeto por la protesta de los vecinos aseguró «no daremos un paso al frente si se perjudica a los vecinos y estamos ante un trámite de solicitud y confiamos en el trabajo de autorización de la Junta».