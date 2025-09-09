Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EMILIO DE JUSTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA HERMANDAD ANTE SUS TITULARES. AVEL PLAZA

Emilio de Justo se rinde a la Hermandad del Buen Remedio

COFRADÍAS ·

El torero, uno de las figuras actuales, oró ante sus imágenes en un gesto de fe y gratitud por una tierna 'levantá'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:01

La Hermandad del Buen ha protagonizado una de las escenas de esta Feria. El pasado sábado, recibió en su capilla del Antiguo Hospital la visita del diestro cacereño Emilio de Justo, quien se acercó a orar ante sus imágenes y dar gracias al Señor de la Sentencia y a la Virgen del Buen Remedio.

El torero, que eso mismo día fue uno de los triunfadores de la corrida de la Feria, realizó un gesto lleno de fe y gratitud, recordando aquella emotiva 'levantá' que la Hermandad hizo a la Virgen por él un Jueves Santo, hace ya tres años, cuatro días después de la gravísima cogida sufrida en Madrid, que le ocasionó lesiones cervicales y de la que pudo recuperarse plenamente.

Peña Taurina

En este entrañable encuentro también estuvo presente la peña taurina Benjamin Sorando de Andújar, acompañando al maestro en su visita a la sede canónica de la Hermandad de Buen Remedio. Emilio de Justo se ha llevado un gran recuerdo de la ciudad por este gesto y por el cariño que le profesó la gente durante su estancia en la ciudad y en la plaza de toros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  6. 6 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  7. 7

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  8. 8 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  9. 9

    La Cueva de los Parrones, el mejor legado de una familia que ha hecho historia en el flamenco
  10. 10

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emilio de Justo se rinde a la Hermandad del Buen Remedio

Emilio de Justo se rinde a la Hermandad del Buen Remedio