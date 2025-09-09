Emilio de Justo se rinde a la Hermandad del Buen Remedio

El torero, uno de las figuras actuales, oró ante sus imágenes en un gesto de fe y gratitud por una tierna 'levantá'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 9 de septiembre 2025, 19:01

La Hermandad del Buen ha protagonizado una de las escenas de esta Feria. El pasado sábado, recibió en su capilla del Antiguo Hospital la visita del diestro cacereño Emilio de Justo, quien se acercó a orar ante sus imágenes y dar gracias al Señor de la Sentencia y a la Virgen del Buen Remedio.

El torero, que eso mismo día fue uno de los triunfadores de la corrida de la Feria, realizó un gesto lleno de fe y gratitud, recordando aquella emotiva 'levantá' que la Hermandad hizo a la Virgen por él un Jueves Santo, hace ya tres años, cuatro días después de la gravísima cogida sufrida en Madrid, que le ocasionó lesiones cervicales y de la que pudo recuperarse plenamente.

Peña Taurina

En este entrañable encuentro también estuvo presente la peña taurina Benjamin Sorando de Andújar, acompañando al maestro en su visita a la sede canónica de la Hermandad de Buen Remedio. Emilio de Justo se ha llevado un gran recuerdo de la ciudad por este gesto y por el cariño que le profesó la gente durante su estancia en la ciudad y en la plaza de toros.