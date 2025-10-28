Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Carazo con el alcalde en la remozada puerta. GONZÁLEZ

El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras

JUSTICIA Y PATRIMONIO ·

La Junta procede a la mejora de la puerta del Tribunal de Instancia de un edificio histórico donde se han adecuado nuevas salas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 28 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El tradicional Palacio de Justicia, hoy denominado Tribunal de Instancia, ha sido objeto de reformas y obras que tratarán de mejorar el servicio que presta a la comarca, y de paso, contribuir a la mejora del patrimonio de la ciudad. El delegado territorial de Justicia, Javier Carazo, ha visitado este martes las dependencias, para contemplar las últimas mejoras introducidas en este emblemático edificio de la ciudad.

El delegado se ha centrado en la restauración de la puerta de entrada, de un gran valor histórico y patrimonial y que se estaba deteriorando. Carazo enumeró otros trabajos que se han realizado en el Tribunal de Instancia de la ciudad, como la adecuación de la sala Gesell, diseñada para facilitar la declaración de víctimas de delitos sexuales, menores de edad o personas con discapacidades, con el objetivo de minimizar su estrés emocional durante el proceso judicial. También se refirió la instalación de una sala de profesionales que las utilizan para los preparativos de los juicios. «El edificio cuenta con buenas dotaciones y todo lo que pretendíamos hacer en este mandato lo hemos logrado», afirmó Carazo.

Patrimonio

El alcalde, Francisco Carmona, abundó lo que ha significado estas mejoras en el mantenimiento del patrimonio de la ciudad, «en esta plaza donde está el Palacio de Justicia, se incrusta el antiguo cuartel de caballería hoy sede de Hacienda y el antiguo colegio San José, todos edificios restaurados por la administración», recordó el primer edil iliturgitano en su intervención.

La puerta que se ha rehabilitado corresponde al antiguo Palacio de los Cárdenas, que data de finales del siglo XVII, que era una casa solariega de arquitectura italiana. Ahora queda pendiente te el arreglo de la otra puerta que da acceso también a las salas del Tribunal.

