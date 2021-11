Ellas son Adei, la Asociación de Mujeres Empresarias de Andújar que han vuelto a la normalidad, celebrando su encuentro anual, en esta ocasión el decimoquinto, con un buen éxito de convocatoria y un acierto total, tanto en la elección de la ponente, María Lourdes Jiménez García, como en la figura de mujer emprendedora de esta ciudad, Carmen Sánchez. La presidenta de la Asociación Natalia Reyes, mujer comprometida, como el resto de las asociadas, con el comercio local y reivindicativa con sus necesidades, no dejo de dar un toque de atención a la institución municipal sobre sus necesidades, pero sobre todo con sus prioridades.

Cierto que, el primer edil, Pedro Luis Rodríguez no dejó desaprovechar la ocasión y en su intervención de clausura trató de echar balones fuera y derivar las 'culpas' a los de siempre, «no hay dinero, somos un Ayuntamiento con recursos limitados, etcétera, etcétera; lastimas que los medios de comunicación anden dando cuentas de lo que hacen e invierten en el tejido comercial, aun siendo de poblaciones más pequeñas que Andújar».

Como lamentable el que en este encuentro no contarán con al menos una representación provincial, pese a que nos consta, cursaron invitación y hay que responder a los grandes eventos, pero también a los pequeños, que no dejan de tener su enjundia. La que no faltó a la cita, lo hace siempre es la senadora Micaela Navarro, demostrando su apoyo a este colectivo, desde que fuera concejal de la Mujer en el Ayuntamiento iliturgitano. Como tampoco lo hizo la Cámara de Comercio con un acertadísimo Antonio Crespo, que en nombre de la entidad, dejo muy patente lo que la figura de Carmen Sánchez había supuesto para el comercio local, en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, revolucionando la forma y manera de un establecimiento que definió como 'El Corte Inglés de Andújar' y donde el reclamo de las primeras firmas de moda y sobre todo de novias, atraían al personal no sólo de la comarca y de la provincia, sino del resto de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma y de otras cercanas. Conscientes, desde la Cámara de Comercio, de que hoy lo habría tenido algo más difícil, no obstante, su espíritu emprendedor y su creación de puestos de trabajo, hubiera significado que «con cincuenta Carmen Ayuso, como era conocida, Andújar no tendría paro».

No desaprovechó tampoco la ocasión para mencionar que, desde este pueblo, poco se le había reconocido a un hombre como Luis Piña que dejó unos establecimientos con más de un millar de empleados; un empresario al que IDEAL ha reconocido, pero que Andújar, como en el caso de Carmen, tiene mala memoria, pero ahí han estado su 'colegas', las empresarias de hoy para hacerle saber de la importancia de su trabajo, en unos tiempos tampoco nada fáciles. Lourdes Jiménez,, 'La Mejor Maestra de España 2019' con su exposición audiovisual 'Aprender para emprender en la vida supo captar al personal, entre ellos representantes de los centros escolares, sobre una escuela abierta, incluida en la sociedad y sumergida en la población y el entorno y no una escuela perimetral, Lo novedoso, que no experimentar, lleva la ponente años con el sistema, impacta en el mundo de la Enseñanza, pero realmente importante y encadenado al objetivo que pretenden las mujeres emprendedoras de Andújar, que las niñas de hoy se conviertan en un potencial para el futuro emprendedor de esta ciudad, aunque para ello, como apuntó la presidenta del colectivo, deben creérselo más y visualizarse.

Andújar, ciudad eminentemente de servicios, no puede cansarse de afirmar y hacer realidad que es el núcleo comarcal y su comercio una referencia para este, como lo fue antaño y hoy con más posibilidades de comunicación que antes. La veintena de años de la asociación Adei, debe servir de impulso y ejemplo a otros muchos más, como colectivo individual y como integrado en el general del Comercio.