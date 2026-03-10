La élite europea del herraje de caballos se cita en Andújar

újar. La XII edición del Concurso Internacional de Forja y Herraje, que se celebrará los próximos días 13 y 14 de marzo en el Pabellón ... Ferial, volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro de profesionales del mundo del caballo procedentes de distintos países europeos.

Durante la presentación, el concejal de Festejos, Antonio Torres, destacó la relevancia de esta cita dentro del calendario de actividades vinculadas al mundo ecuestre que se desarrollan en la ciudad, agradeciendo la implicación de las entidades organizadoras y colaboradoras. La duodécima edición de este concurso internacional que supondrá un auténtico espectáculo de conocimiento y técnica en el ámbito del herraje del caballo, con la participación de profesionales llegados de países como Francia o Reino Unido, entre ellos campeones del mundo.

Tradición ecuestre

Torres subrayó que este evento se enmarca en la estrecha relación histórica de Andújar con el mundo ecuestre. «Andújar es tierra de caballo, y así lo demuestran eventos de referencia como el Concurso Morfológico Funcional, uno de los más importantes de España, nuestra Romería de la Virgen de la Cabeza o las numerosas actividades que giran en torno a este sector». Miguel Ángel Medina, miembro de la Asociación Andaluza de Herradores explicó que el concurso que se celebra en Andújar es el único de estas características en Andalucía y uno de los dos que existen en toda España, junto al que se organiza en Barcelona.

Esta edición contará con un récord de participación, con 45 inscritos, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Entre los participantes se encuentran profesionales procedentes de diferentes países europeos y algunos de los mejores especialistas del mundo en esta disciplina.

Otra de las novedades de esta edición es que la categoría Open, la de mayor nivel competitivo, será clasificatoria para el Campeonato de Europa, que se celebrará el próximo mes de mayo en Holanda. De esta forma, los cuatro mejores herradores españoles del concurso obtendrán plaza para representar a España en la competición europea.