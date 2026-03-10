Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MAntonio Torres y Miguel Ángel Medina posan con los carteles. ANDÚJAR IDEAL

La élite europea del herraje de caballos se cita en Andújar

MUNDO DEL CABALLO ·

l Pabellón Ferial acoge este fin de semana la XII edición del Concurso Internacional de Forja y Herraje

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 10 de marzo 2026, 13:37

Comenta

újar. La XII edición del Concurso Internacional de Forja y Herraje, que se celebrará los próximos días 13 y 14 de marzo en el Pabellón ... Ferial, volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro de profesionales del mundo del caballo procedentes de distintos países europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada capital y otros 123 municipios en aviso naranja por nieve este martes
  2. 2

    «Intentó atacar a dos coches con el hacha y después se fue a por el autobús»
  3. 3 Nuevo terremoto en el Área Metropolitana de Granada con dos réplicas
  4. 4 El bar granadino que lleva 42 años abierto sin parar: «El Romero es la tapa estrella»
  5. 5 La Policía Local de Granada advierte de controles esta semana: vigilarán este elemento de tu coche
  6. 6 La gasolinera de Granada que se quedó con los precios atrapados en el pasado: 0,8 euros el litro
  7. 7 Corta la cara a un policía local y agrede a otros dos en la inspección de la obra de un piso en el Zaidín
  8. 8 La nieve complica el tráfico en varias carreteras de Granada
  9. 9 Sierra Nevada lanza su forfait de primavera: así puedes esquiar dos días a 72 euros
  10. 10

    Nuevos disparos entre los clanes granadinos que se pelearon en la puerta de los juzgados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La élite europea del herraje de caballos se cita en Andújar

La élite europea del herraje de caballos se cita en Andújar