La elevada luz de Gracián Quijano

ALFREDO YBARRA ZAGUÁN Lunes, 10 de marzo 2025, 13:50 Comenta Compartir

Dice el refrán que «todos los santos tienen octava». Este sábado fue el Día Internacional de la Mujer, que conmemora los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y exalta la larga historia de luchas para conseguirlos. Al hilo de ello recuerdo hoy cómo entre la gavilla de escritores iliturgitanos hay que destacar a mujeres que empuñaron la pluma para contar sus sensaciones, sus luchas, sus pulsiones creativas e intelectuales,… Pero prácticamente hasta nuestros días la mujer no ha sido reconocida plenamente en las esferas creativas y literarias. Presentarse como ellas mismas ha sido complicado para las escritoras, y han tenido que camuflarse tras la rúbrica de padres, hermanos o esposos, o usar seudónimos.

Aun así podemos reconocer en nuestra ciudad a algunas autoras que han sobresalido con luz propia. De entre ellas en el pasado 'zaguán' resaltábamos la figura de Rosario de Acuña, una escritora y pensadora muy reconocida, aunque oculta para Andújar. Más notoria localmente es Francisca Cristina Sáenz de Tejada y Orti (Andújar, 1896 – Madrid, 1974), escritora, poeta, articulista, más conocida por su seudónimo de Gracián Quijano (también utilizó en menor medida el de El Padre Pareja) que escogió por su admiración por el conceptista Baltasar Gracián y por el Quijote; pero sus amigos la llamaban Paca Tejada. Estamos ante una mujer que luchó por abrirse paso en un mundo literario extremadamente dominado por los hombres.

Conocemos su niñez y adolescencia por su libro de memorias La segunda de mis siete vidas, publicado en 1960. En él habla de su infancia y juventud y de Andújar y sus personajes. Estudió Magisterio en la Escuela Normal de Jaén. En 1926 ya encontramos poemas firmados con su seudónimo. Su ideario se mueve entre el amor a Dios (desde un catolicismo avanzado) y la búsqueda de un amor, que siempre se le resistió. En 1934 publica 'Mujeres' y al año siguiente 'Meccano', con prólogo del escritor Federico García-Sanchiz. Ambas obras se editan en la imprenta la Puritana de Andújar. De estos años datan dos guiones de cine, inéditos, sobre estampas españolas, con música de Ernesto Halfter, la interpretación de la Orquesta Bética de Cámara y la supervisión del pintor Gonzalo Bilbao y del maestro Manuel de Falla.

A comienzos de 1936 la familia se trasladó a Madrid, pero la guerra civil les coge en San Sebastián. En 1940 Paca Tejada vuelve a la capital donde fallece su padre. Fue propietaria del Teatro Alcázar, donde en el conocido como 'El Faro' tuvo, su oficina y un lugar de encuentros literarios. Es a mitad del siglo XX cuando desarrolla el grueso de su obra. Entre 1945 y los primeros años cincuenta pertenecía al círculo privado Gil Blás (Elena Amat) y participó en la tertulia de Versos con Faldas (Gloria Fuertes). El fallecimiento de su madre en 1954 fue un mazazo que la hirió para siempre, que sumándose a un posterior quebranto de la economía familiar, cambió en mucho la vida de nuestra autora, que en un momento determinado imprimió unas tarjetas de visita que decían: «Paca Tejada. Ex joven, ex feliz, ex millonaria».

Escribió cientos de artículos en la prensa madrileña, destacando sus colaboraciones en la revista 'Blanco y negro' o en diferentes publicaciones culturales. Intervino con sus artículos durante años en el periódico Guadalquivir (1907-1936). También en las revistas Ellas y Chicas. Igualmente colaboró en la revista Paisaje y en los diarios Jaén, Burgos, Patria (Granada), La Verdad, Letras y Encajes de Medellín (Colombia) y España de México.

Como editora, fue la responsable de la colección Vilanos, que publicó obras de escritoras contemporáneas (Alfonsa de la Torre, Juana de Ibarbourou y Gertrud von Lefort) en edición de bibliófilo. De esta colección es Oda a la reina del Irán, de Alfonsa de la Torre, en la que se incluye un texto a modo de manifiesto. cercano a un cierto feminismo, que firma Gracián Quijano: «Obras de mujeres, pero no para ellas, sino para todos; obras que sirvan para mostrar la aportación a la cultura actual de la mujer que escribe y de sus sentimientos, ideas y pasiones, como esas vetas claras que en la mole ingente del saber humano le prestan gracia y luz...»

Escribió 35 obras entre prosa y poesía, dejando algunas obras inéditas. Se movió cómodamente entre la intelectualidad del momento, escribía, opinaba, se relacionó con importantes personajes, como Rafael de Valenzuela, Federico García-Sanchiz, Carmen Conde, Elena Fortun, Adriano del Valle, Luis Muñoz-Cobo, Pilar Valderrama, Sainz de Robles, Federico Muelas, José María Pemán, Concha Espina, etc. Como mecenas amadrinó los estudios artísticos de su paisano Antonio González Orea. Enrique Toral Peñaranda publicaba en 1996 Una antología de la obra de Gracián Quijano (editada por el Instituto de Estudios Giennenses -Diputación Provincial-) donde dejó una extraordinaria semblanza de la autora andujareña y una sucinta (dado el inmenso corolario) compilación de su obra.

Paca Tejada es otro hito de la Andújar de elevada luz, la que busca el océano de sus cielos.