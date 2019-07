Un ejemplo de promisión

La ciudad retoma la regularidad política con el primer pleno de la nueva corporación municipal tras la adscripción de los concejales del grupo de gobierno a sus nuevas responsabilidades y la oposición estar constituida como tal. Recordemos que hasta hace pocos días se ha estado barajando si Encarna Camacho (Andalucía Por Sí) iba a entrar en el gobierno local tras un extraño posicionamiento a dos bandas y no llegar a un acuerdo preciso con el PSOE que estaba llegando a un acuerdo, en principio fluido y transparente, a la par, con Adelante Andújar.

No he podido hablar con ella al respecto (y este pensamiento me asalta ahora que escribo estas líneas) pero creo que la difícil, o fácil, según lo entienda la protagonista, tesitura en la que al final se puso Encarna Camacho fue más que a raíz de sus prevenciones o convicciones personales, por los consejos de algunas personas que la rodean o la han rodeado en este tiempo último de elecciones y pos elecciones.

Ya les digo que es una opinión mía muy particular, que al final no afecta al resultado final, que es en definitiva su no participación en el gobierno local. Un grupo de gobierno en el que estoy seguro, si las cosas hubieran fluido de otro modo -ya saben un instante puede cambiar una historia- en el que a Paco Huertas le hubiera gustado contar de nuevo con la andalucista. Y lo digo porque visto lo visto en la pasada legislatura, y con los convenientes ajustes, al PSOE le hubiera sido más cómodo gobernar con Adelante Andújar y Andalucía Por Sí. Entre bastantes cosas porque así podría rebajar la presión que teniendo un solo socio pudiera provocarse en algún momento concreto de la nueva legislatura, además de que contra más amigos o socios, mejor. Y, ahora quisiera hablarles de «Capuchinos Rock» y el certamen «Andújar tiene Talento», que promovía la Asociación de Comerciantes de la Corredera de Capuchinos los últimos días del junio. ¿Y qué tiene esto que ver con la nueva corporación? Pues sí. Comienza una nueva legislatura, que debe de suponer un tiempo de balances y de nuevos proyectas, nuevas perspectivas, una nueva mirada para Andújar. Pues bien, en cierto modo «Capuchinos Rock» (hay en la ciudad igualmente algunas iniciativas de nueva modulación) supone un pequeño punto de inflexión; introduce un nuevo matiz a una Andújar que por lo general no sale de lo manido, de lo manido, del costumbrismo localista, de la mirada corta. Y este evento lo organiza una asociación surgida con una mirada abierta, apoyada en la solidaridad en otros momentos, que abre ciertos respiraderos, y por lo tanto interrogantes, en unos espesos muros locales, y que apuesta con un proyecto de calidad y muy bien preparado, por valores de la canción que con raíz local se mueven a buenos niveles, y por promover jóvenes valores de la música y el baile.

Asistí al Capuchinos Rock y pude hablar con algunos de sus promotores, en los que percibí una ilusión y un interés, por supuesto por la promoción de sus negocios, pero desde un ángulo novedoso y digamos compatible con poner una pica en Flandes para diferenciar y singularizar la ciudad, como digo, sin el chauvinismo de un chin-chin-pun de siempre, que impregna la ciudad de un modo, que hallo, verdaderamente inverosímil. No entiendo demasiado de lo que podemos llamar música del momento, pero estando disfrutando con una de las actuaciones alguien que si sabe de ello me hablaba de eso, de que en la ciudad, en general, no tenemos gusto musical (y muchos jóvenes igualmente), a falta de buena música, sin una pedagogía musical apropiada y definida de mil modos. Todo ello me lleva a otros campos, y son muchos los años en los que estoy con mis dilucidaciones y entelequias al respecto. Y es que entiendo que Andújar para ser ella misma, para ser la ciudad que pretende ser, tiene que dejar de ser costumbrista y mimética de otros lares, y pusilánime en su espíritu.

Debe de tomar otro camino, que no significa romper, sino que además de esto y aquello, debe de tener otros objetivos. Andújar necesita ser más sabida en muchos más temas, necesita ser más ecuménica y cosmopolita en el aspecto humanista, como lo fue, salvando las distancias, en otros siglos. Y finalmente, uniendo todo lo dicho, me alegró enormemente, que en una conversación informal con Paco Huertas, alcalde de Andújar, él me hablara hace unos días de que él creía en la Andújar que es referente en pilares irrefutables, pero también en la que debe de avanzar por nuevos caminos, y me significó los que trabajen por y con la juventud local., Y por cierto me citó al escritor Washington Irving cuando haciendo jornada en la ciudad la describía como una «tierra de promisión»