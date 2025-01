El edil de Festejos realiza un balance positivo de las actividades navideñas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 7 de enero 2025, 12:16 | Actualizado 12:23h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Andújar, Antonio Torres, ha realizado un balance positivo de la pasada campaña navideña, donde se congratula de que la gente haya respondido a la agenda que se ha diseñado desde el ente local para estos días tan señalados.

Torres se refiere a la «gran aceptación» de las actividades que se han programado desde su área y desde el Consistorio. Habla de las zambombas flamencas que se han celebrado en los enclaves de la Plaza de España y en la del Castillo, «en este último emplazamiento nunca se había celebrado y tengo que darle las gracias a la peña flamenca Los Romeros por su enorme implicación». También ahonda como las actividades han llegado a los poblados.

El edil añade que las calle han estado llenas de gente en estos días, «y hemos visto como vecinos de la comarca y de la provincia han venido a consumir en estos días a la ciudad y esto trae dinamismo y empleo y consuma el trabajo bien hecho», apunta Antonio Torres, quien destaca el masivo desfile del heraldo real por las calles de la ciudad, el pasado viernes día 3 de enero, donde el Consistorio iliturgitano colaboró en esta actividad con la Cámara de Comercio de Andújar. «Fue un gran preámbulo a la cabalgata del sábado».

Cabalgata

Torres también se refirió al apoteósico final del recorrido de los Reyes Magos, con una Plaza de España abarrotada que disfrutó de un espectacular juegos de luces, música y nieve, donde se entregaron a los asistentes un centenar de balones de reglamento. «Creo que estuvo a la altura de lo que la ciudad se merece y del trabajo realizado por el área de Festejos», señala.

Aunque se hubiera celebrado el domingo, no se hubiera afectado por la lluvia, porque el agua no hizo acto de presencia en la misma franja horaria del sábado. El Consistorio no afrontó el riesgo ante las precipitaciones que se anunciaban las predicciones en la tarde del domingo. El edil apostilla que se hará un análisis más sosegado del desarrollo de la campaña navideña en el transcurso de esta semana.