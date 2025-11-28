La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud

El Ayuntamiento de Andújar ha inaugurado la I Edición de Oleoturismo, un nuevo evento impulsado por la Concejalía de Promoción, Comercio y Turismo que se ... celebra durante los días 28 y 29 de noviembre (este viernes y sábado) con el objetivo de poner en valor el aceite de oliva virgen extra del municipio y la tradición del olivar, elementos fundamentales de la identidad cultural, económica y paisajística de la ciudad.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que esta primera edición ha coincidido prácticamente con la celebración del Día Mundial del Olivo, proclamado por la UNESCO, lo que «ha reforzado el compromiso de Andújar con la defensa del paisaje del olivar y con todo lo que representa para nuestro territorio». En este sentido, ha recordado que el término municipal cuenta con 75.000 hectáreas de Parque Natural, además de una amplia superficie de olivar en Sierra Morena y la campiña jiennense.

El regidor ha subrayado que el Ayuntamiento ha querido contribuir «a la defensa de nuestro patrimonio, de nuestro olivar y de nuestra cultura», señalando que la feria ha supuesto «un paso más en la promoción del turismo en Andújar», gracias a la participación de diez empresas productoras de Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina. «Todo lo que vivimos día a día en torno al aceite de oliva ha terminado por afianzarse como un símbolo de nuestras raíces y de nuestra identidad colectiva», ha añadido.

La programación, desarrollada en la Plaza de la Constitución y el Patio del Ayuntamiento, incluye catas, maridajes, talleres infantiles y puntos de venta especializados. El alcalde ha resaltado también el carácter divulgativo y familiar del evento, señalando que «las actividades han invitado a la ciudadanía y a los visitantes a conocer durante todo el año nuestras explotaciones y almazaras, reforzando así la difusión del territorio y la proyección turística de nuestra ciudad y de toda la comarca».

La iniciativa ha contado con la participación de empresas locales y comarcales como Embrujo de Sierra Morena, Paseo del Olivo, Pago de Espejo, Aceites Verde Íbero, Oleum XII, Oro Picual, La Cantona, Aceitunas Andújar y SAY Cosmética, así como con paneles de cata y profesionales del sector como Tasted Room, Higea Laboratorios, DLR Cosmetics y Oleo-Cata Xauen S.L.. Además, han estado presentes miembros de la Asociación del Olivar Tradicional (ASOLITE).

El alcalde ha concluido agradeciendo la implicación de todas las empresas y entidades participantes, destacando que «defender el olivar tradicional es defender nuestra cultura, nuestro medio ambiente y nuestra forma de vida». Asimismo, ha recordado la importancia del aceite de oliva virgen extra como alimento fundamental para la salud: «Es uno de los productos más valiosos de nuestra dieta y debemos transmitir su relevancia a las nuevas generaciones. Esta feria ha supuesto un paso más en la difusión de Andújar y en la proyección del turismo vinculado a nuestras raíces».