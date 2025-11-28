Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las personas responsables de las marcas participantes posan con el alcalde y ediles de la Corporación Municipal. GONZÁLEZ

La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud

ACEITE PREMIUM ·

La ciudad ha puesto en marcha unas jornadas dedicadas al AOVE y al olivar tradicional con catas, talleres, maridajes y puntos de venta

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:32

El Ayuntamiento de Andújar ha inaugurado la I Edición de Oleoturismo, un nuevo evento impulsado por la Concejalía de Promoción, Comercio y Turismo que se ... celebra durante los días 28 y 29 de noviembre (este viernes y sábado) con el objetivo de poner en valor el aceite de oliva virgen extra del municipio y la tradición del olivar, elementos fundamentales de la identidad cultural, económica y paisajística de la ciudad.

