La 40 edición del Gazpacho Flamenco contará con artistas de primer nivel

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la 40ª edición del Gazpacho Flamenco de Andújar, una de las citas más consolidadas del calendario cultural y flamenco ... de la provincia, que se celebrará el próximo 26 de junio, a partir de las 22:00 horas, en el Palacio de los Niños de Don Gome.

Durante la presentación, la concejal de Cultura, Azucena Cepdello, ha destacado el papel de Andújar como una de las ciudades referentes del flamenco en la provincia de Jaén, subrayando la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Peña Flamenca Los Romeros para mantener viva esta tradición cultural. En este sentido, recordó la existencia del convenio de colaboración entre ambas entidades, destinado a fomentar y divulgar el flamenco en la ciudad.

Por su parte, Antonio Gómez, presidente de la Peña Flamenca Los Romeros, ha mostrado la satisfacción de la peña por alcanzar las cuarenta ediciones de este histórico festival. «Celebrar 40 ediciones de cualquier evento ya es un éxito, pero hacerlo con un gazpacho flamenco que ha perdurado durante tantos años es motivo de orgullo», señaló, recordando además los orígenes de esta cita, conocida en sus inicios como «Noches Flamencas».

El presidente ha avanzado que esta edición contará con un cartel «de grandísimo nivel» y una programación pensada para ofrecer «una noche espectacular de flamenco». El festival estará encabezado al cante por David Palomar, acompañado a la guitarra por Rubén Lara y a las palmas por Anabel Rivera y Jorge Bautista.

Junto a él actuará también Luis El Zambo, referente del flamenco jerezano, acompañado por la guitarra de Domingo Rubichi y las palmas de Álex de Tota y Luis de Rebeco. El cartel se completa con la cantaora sevillana La Yiya, acompañada por Niño Seve y las palmas de Alberto Rodríguez y Richard Gutiérrez.

En el apartado del baile, el festival contará con la participación del bailaor andujareño Ismael Moreno, que actuará acompañado al cante por Miguel del Pino y Mariano Romero, con la guitarra de Juanma Muñoz «El Tomate» y las palmas de Alberto Rodríguez 'Parraguilla'.

Antonio Gómez ha destacado especialmente la presencia de Ismael Moreno en esta edición, señalando que será la primera vez que el bailaor participe en el Gazpacho Flamenco y poniendo en valor la proyección ascendente de su carrera artística.