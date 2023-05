ECOS DE ROMERIA

La Romería de la Virgen de la Cabeza acaba cuando entra, en la noche del lunes, la Cofradía Matriz y queda desactivado el operativo del Plan del Cerro, casi al mismo tiempo. Pero como la Romeria en sí transcurre en un cerro que siempre fue del Cabezo y ahora es de la Cabeza(a saber si por lo del feminismo), los ecos continúan en la ciudad de Andújar hasta bien entrado mayo y unos años más que otros. Que la Romería ha sido todo un éxito como lo ha calificado el Ayuntamiento, ni dudarlo.

Había enormes ganas de disfrutarla, tras los años de pandemia, ya sin ataduras, ni mascarillas. Que los romeros han tenido un comportamiento, en general, de 'chapeau' lo muestran los números de casos atendidos y además la fidelidad a no encender fuego alguno por el estado de la Sierra, pese a que las temperaturas dieron un respiro el fin de semana. Ni que contarlos hay, saltaba a la vista, que el numero de peregrinos y romeros ha ascendido, volviendo a los mejores años anteriores a la pandemia de afluencia, así como el numero de caballos, aunque todavía, y no se sabe porque o si se sabe, son más los que participan en el día de la bendición del día del caballo. No digamos ya la jamugas, que van las señoras de los miembros de la junta de gobierno y no todas, y ni siquiera las hermanas mayores de años anteriores. Si alegra el aumento de mulos enjaezados de familias al completo.

El jueves de la Ofrenda de flores sigue siendo el día grande de Andújar, mientras que el viernes de las cofradías se queda más bien cortito, y el paseíllo, no se entiende que a la ida las carretas que van plenas, se vayan por el extrarradio y destrozadas el lunes vuelvan por el centro, cuando la Cofradía ha cambiado de lugar de celebración la nueva Misa de romeros y por tanto la formación e inicio del cortejo del 'paseíllo' hacia el Cerro. Del lunes de regreso, cuando no es A es B, deslucido y tarde, con una Acción de Gracias que, al parecer se va a seguir haciendo dependiendo del domicilio de los hermanos mayores; otra modificación. Como la de dejar la imagen de la Virgen en el templo de San Miguel, tras la Ofrenda y suprimir el traslado desde su ermita para la Novena, y van de cambios que a este paso, entre nuevos estatutos que ya no sirven y medidas que se toman, porque se toman, a la Romería, salvo en el Cerro, en la ciudad le va a pasar lo que decía Alfonso Guerra con España. Y para que no decaiga, no tenemos ni hermano, ni hermana mayor, hasta el momento.

La falta de candidaturas, aquí se llaman cartas, en fecha de convocatoria, cero. Fuera de fecha, que si una, que si ahora dos, con lo que lo novedoso de la votación del no traslado antes de iniciarse la novena, pues tampoco. Como tampoco ha dejado su puesto de presidente de la misma, siendo candidato a las elecciones municipales, aunque sí que se ha despedido, por activa y por pasiva en cuantos actos y cultos ha tenido voz.

Estamos pues a verlas venir, a quien sea decisión de poner un poco de claridad en medio de este maremágnum de comentarios, dimes y diretes. La Muy Mariana ciudad se está nublando y no cae una bendita gota de agua, ni para regar los campos, ni para aclarar ideas. Se informa de lo que parece que se ve, pero no de lo que no se deja o no se quiere ver. La novena que en honor de la imagen de la Virgen de la Cabeza de la ermita, transcurre cada día hasta llega a la Fiesta Principal y posterior procesión por las calles bde Andújar, a la que se sumara un cambio más aprobado en la Asamblea, la de costaleros, en vez de anderos de toda la vida, salvo agradable sorpresa de última hora.

Como a última hora de dicho día, el próximo sábado, 13 de mayo, se espera la resolución a tanta incógnita o a la mejor ni siquiera son incógnitas, sino secretos mejor guardados. Pero la gente quiere saber. Dicen que Andújar es la Virgen de la Cabeza, pero da que la Virgen de la Cabeza no es Andújar.