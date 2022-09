La economía andujareña se beneficia del renacer de Anducab

Las ganaderías de postín se están dando cita este año en el recinto de Colón. / J. C. GONZÁLEZ

El nuevo resurgir de Anducab repercute de forma positiva en el prestigio, la economía y la actividad relacionada con el mundo del caballo en la ciudad, que vuelven a entablar ese especial maridaje que la singulariza.

Así se desprende del testimonio de las personas relacionadas con la organización de este certamen, que acaba de cumplir su mayoría de edad, tras el varapalo que surgió por culpa de la pandemia. Mercedes Fernández Arco es vicepresidenta de la Asociación Cultural de Monta a la Amazona de Andújar y señala que la recuperación de eventos reactiva la economía local, «hemos visto que viene gente de fuera y eso es bueno para la ciudad». Recuerda como esta asociación nació hace ahora 13 años, «para darle la importancia que tiene la mujer en el mundo del caballo», recordó Mercedes. De paso su colectivo ha potenciado un sector muy arraigado en la ciudad iliturgitana, subrayando su especial y secular vinculación con la Virgen de la Cabeza.

Negocios ligados al sector

Patricia Muñoz recaló en Andújar hace dos años desde Cataluña donde ya montó un negocio on line de venta de complementos con la bandera de España. Tuvo perspicacia y en su oferta incluyó colecciones especiales para caballistas y cazadores, «al venir aquí he ido ampliando artículos de caza y para caballos porque me los pedían gente de aquí». Patricia ya expuso el año pasado en Anducab y ha percibido en los primeros días muchos más movimiento que el año pasado. al triplicarse el número de participantes.

El concejal de Dirección Estratégica, Promoción, Turismo y Comercio, José Antonio Oria, tuvo la oportunidad de pulsar las sensaciones de responsables de alojamientos turísticos. «y nos dijeron que están llenos y también los restaurantes han subido las comidas, por lo que los eventos que organizamos, aparte de proyectarnos, dejan beneficios en la economía local», señaló Oria.

Andrés participó con la yeguada Los Barrios, con sede de Andújar. Reconoció que fue un honor competir con ganaderías de tanto prestigio y felicitó al comité organizador por el gran concurso que han programado este año. «Para nuestra ganadería supone un aliciente, aparte del revulsivo que esto supone para la economía local», constató. Andrés aseveró que Anducab «forma parte de la Champions del sector, porque han regresado las mejores ganaderías, «que ha posibilitado la venida de mucho más público», incidió.

Antonio Moya es el presidente de la Comisión de Concursos del SICAB (Salón Internacional del Caballo de Sevilla). Explicó a IDEAL que Anducab se ha labrado su prestigio porque, «siempre ha sido un concurso estrella que se desarrolla en la antesala del SICAB que lleva tiempo celebrándose, con magníficas instalaciones y en una ciudad con una gran situación estratégica». Añadió que la categoría tres estrellas de Anducab permite a los participantes conseguir más puntos para el SICAB. Confirmó que hasta la fecha, Anducab es el concurso más numeroso en participantes. Felicitó al Ayuntamiento de Andújar y ha percibido un aumento de la cabaña ganadera en la provincia de Jaén.