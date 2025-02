UNA DUDA, UNA PREGUNTA

J. C. GONZÁLEZ

Últimamente conocemos que viene descendiendo la cifra de paro de Andújar, lo cual es para alegrarse. Pero por el contrario, el padrón, es decir, el número de habitantes de la ciudad desciende; nada que ver ya con aquella cantidad de los 40.000 habitantes que alcanzamos en los primeros años de principios de este siglo. No hay que romperse muchos los sesos para dar con las causas. En los últimos años del anterior gobierno municipal veíamos como sin causa aparente o con causa aparente, una de las grandes empresas afincadas en nuestra ciudad, por su volumen y número de trabajadores, dirigía su expansión a la vecina población de Marmolejo por causas que nunca terminamos de entender. Facilitar la ampliación de cualquier empresa y más con esta capacidad, es tarea de cualquier gobierno, especialmente local; aquello, por razones que nunca nos quedaron claras y la duda del suelo, hizo que fuera una realidad. Al día de hoy, hace sólo unas fechas, conocíamos, al menos por la prensa escrita, que dicha empresa ha recibido del Gobierno de la Nación a su proyecto de expansión en esa ciudad unos incentivos regionales del ministerio de hacienda, que no sólo le permitirá una inversión, sino también la creación de una veintena de puestos de trabajo, y nos viene a la mente la pregunta.

Como es posible que la expansión en la ciudad en la que se encuentra instalada encuentre obstáculos para dicho proyecto y en la ciudad vecina, no sólo facilidades, sino apoyo del gobierno central, curiosamente del mismo signo político del entonces gobierno municipal local. Nada que objetar sobre la empresa a la que hay que felicitar por su afán de expansión y contar con ese apoyo a nivel nacional, pero sí al menos dudar y preguntar porque el gobierno municipal de entonces no hizo los deberes para facilitar que dicha expansión tuviera lugar en Andújar donde en la actualidad tienes su sede central y estamos faltos de puestos de trabajo. Es para recapacitar, sino queremos que el subconsciente nos juegue una mala pasada y nos traiga a la mente una triste pregunta, que hasta ahí podíamos llegar después de tantos años; recordando aquella Koipe y no quiero ser pájaro de mal agüero.

Mientras explotamos y exportamos lo que tenemos y nos da, por el momento riqueza y mejora economía. Tenemos, recientemente, la promoción en SIMOF de Andújar Flamenca que, aunque también tenga sus no adictos, de momento, progresa adecuadamente en su edición de cada año, no sólo por la promoción de la ciudad, sino porque en torno a ella se ha creado una industria de confección que existía incipiente, pero sin regular y hoy es una fuente de riqueza notable. Al igual que viene ocurriendo con nuestro Parque Natural, su flora, su fauna y sus productos derivados, cual es la gastronomía.

Los próximos días 21, 22 y 23 de este mes de febrero, se celebrara la II Feria de la Carne de Monte, que además mostrar la unión intrínseca que existe en esta ciudad con las monterías, que son todo tradición y riqueza y potencia los sectores cinegético y gastronómico, ambos muy de la ciudad de Andújar, desde muy antiguo, pero que nunca tuvo una regulación y promoción programada. Desde el pasado siglo se conocía las excelencias de la carne de monte, cazada y cocinada en esta tierra por la hostelería, pero nunca se le dio la difusión y expansión que merecía y menos aprovechando su unión con la riqueza cinegética, cosa que otros lugares de la provincia sí que se habían preocupado de ello.

Pero no sólo de pan vive el hombre, en este caso los iliturgitanos. En esta tierra se continúa con la formación a todos los niveles. Así hemos asistido a las II Jornadas de Formación de SAFA que han expuesto su alto grado de empleabilidad, en relación con los Ciclos Formativos que se imparten en el centro. O los contactos del alumnado del IES Jándula con el mundo empresarial. Pero también, se ha dado a conocer, al empresariado, de dentro y fuera de Andújar, de la utilidad de la mediación, con cualificados profesionales en la resolución de conflictos.

