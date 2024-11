El drama de su gente en la distancia

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Miércoles, 6 de noviembre 2024, 13:35 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

La valenciana Amparo Picazo vive con angustia y una emoción incontenible la tragedia que asola a su tierra. Lleva ya años residiendo en Andújar. Desempeña el cargo de vicepresidenta de la asociación Lachirí. Equidad y Justicia, que lucha en la zona por un mundo más integrador y humano. Es esposa del conocido matador de toros, Juan de Félix y natural de Paiporta, una ciudad de 28.000 habitantes, incrustada en el cinturón de Valencia, uno de los epicentros del drama y de la indignación y la furia con lo acontecido en estos días.

Cuenta aliviada como su familia no ha sufrido daños personales, por lo que los materiales han quedado en un segundo plano. «Mi padre y mis sobrinos han salvado la vida de milagro y una cuñada mía se queda atrapada a la puerta de su parking donde fallecieron siete vecinos, y la suerte que pasaba por allí un militar de paisano que le dio una serie de recomendaciones para salvarse», narra entre atribulada y aliviada. Este militar la enganchó y vio como se desmayaba. Esa historia tuvo un final feliz, «pero tengo amigas que han perdido sus casas, sus negocios y algunas del colegio han perecido en el intento», relataba ayer Amparo a IDEAL totalmente derrumbada.

Amparo siempre ha mantenido contacto con su gente, porque acude a su Paiporta natal cada dos o tres meses y tiene un billete de tren comprado para intentar ir estos días. En Requena viven sus padres, donde los efectos de la DANA han sido mucho menos devastadores. Pues en la zona sur de Valencia es donde más se ha cebado el temporal sembrando el terror, «los centros comerciales como el de Aldaya han sido muy perjudicados».

La decisión de sus hermanas

Por cierto, hermanas de Amparo tienen centros comerciales. Aquella fatídica tarde del martes día 29 de octubre decidieron no abrir por el mal tiempo. «Esa decisión les pudo salvar la vida, y en medio de la desgracia, en mi familia hemos tenido mucha suerte y le doy gracias a Dios porque mi familia y muchos de mis amigos se han salvado», pero no oculta su dolor al saber del paradero de algunas amigas de la infancia. Ayer sus hermanas les mandaban videos de como los bomberos están achicando el agua de sus garajes, «aunque se va viendo poco a poco la luz, los ánimos están decayendo, porque Paiporta se ha destruido por completo por lo que ha sido una desgracia muy grande», explicaba Amparo angustiada. A modo de anécdota, relató como ha perdido todo el material que tenía guardado de sus 15 años de trabajo en la cadena SER de Valencia. «Se han ido mis recuerdos de aquella etapa de trabajo, pero lo más importante es que mi familia está bien y el saber como algunas personas conocidas están bien». Amparo no deja de informarse del paradero de todas sus personas conocidas.

Amparo enaltece la labor que está realizando el voluntariado y y agradece desde lo más profundo de su corazón la labor que está realizando en Andújar y comarca VAS Andújar. Clama porque toda España no se olvide de su tierra por el drama que vive. A A,mparo le gustaría estar con su gente, pero otros compromisos se lo impiden. De todas formas le han aconsejado que ahora no es el momento de ir.

Amparo Picazo no quiere entrar en el terreno de los enfrentamientos políticos, pero afirma que una buena parte de la catástrofe se podía haber evitado. «Entiendo la indignación de la gente y la comparto, aunque no vi bien lo de que se arrojara barro y se intentara agredir a las autoridades». Ahora lo que desea es que estos hechos no sucedan más, ni en su tierra ni en ningún sitio. Nunca pensó que Paiporta se inundara, «por allí los barrancos son más anchos y no pasaba agua, pero el temporal de otros pueblos pasó por Paiporta». No olvidará la tarde en la que la propia Amparo se encontraba en Córdoba y no podía localizar a sus padres el día del temporal. Las muestras de humanidad le consuelan ante tanto horror.