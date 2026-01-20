Dos en uno

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PEDRO LÓPEZ Y FRAN CARRISCONDO EL PASADO VIERNES EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTA MARINA. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

OPINIÓN

Con todo acierto por parte del gobierno municipal, de que en un acto único, conjunto, se ha dado a conocer los dos «primeros cohetes»

ISABEL RECA

ALTOZANO

Martes, 20 de enero 2026, 13:08

Comenta

Desde unos años acá, concretamente desde la creación de FITUR, es habitual que el cartel oficial, anunciador de la Romería de la Virgen de la ... Cabeza se adelante en su presentación; hay que estar en Madrid. Antaño, había ocasiones en que casi se hacía en los prolegómenos del festejo. Con este adelanto, también era habitual mi pregunta a quien tiene todo el poder de designar al pregonero, es decir, al alcalde de turno: ¿y el pregonero? La respuesta era siempre la misma, «ya se anunciará», bien porque no se hubiera hecho o porque ni idea de quién iba a ser el designado; el cao que hasta luego.

