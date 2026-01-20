Dos en uno

Desde unos años acá, concretamente desde la creación de FITUR, es habitual que el cartel oficial, anunciador de la Romería de la Virgen de la ... Cabeza se adelante en su presentación; hay que estar en Madrid. Antaño, había ocasiones en que casi se hacía en los prolegómenos del festejo. Con este adelanto, también era habitual mi pregunta a quien tiene todo el poder de designar al pregonero, es decir, al alcalde de turno: ¿y el pregonero? La respuesta era siempre la misma, «ya se anunciará», bien porque no se hubiera hecho o porque ni idea de quién iba a ser el designado; el cao que hasta luego.

Pero ha llegado el día, y con todo acierto por parte del gobierno municipal, de que en un acto único, conjunto, se ha dado a conocer los dos «primeros cohetes», de los otros ya casi no hay, que anuncian nuestra fiesta por excelencia. Si el cartel es de lo más esperado, anuncio visual y artístico, no digamos ya el pregonero, que se supone del arte de la palabra y que este año, superado con creces. Ambas designaciones, sobre todo la segunda, son potestad exclusiva del alcalde de turno, Paco Carmona se lo ha puesto así mismo muy difícil para la designación del próximo año, año del centenario.

Si el maestro, pintor y ceramista Pedro López, ha hecho una autentica obra de arte con el cuadro que es base del cartel y que permanecerá en la Historia de este pueblo, por romper moldes, a la vez que utilizar los elementos más tradicionales de nuestra cultura iliturgitana, la cerámica, el designado pregonero, Francisco Manuel Carriscondo, Doctor en Filología que ocupa su cátedra en la Universidad de Málaga, no tenemos ni la más mínima duda de que construirá otra autentica obra de arte, pero con la palabra. La muestra ya se pudo comprobar en la noche del pasado viernes, con un recinto de la antigua iglesia de Santa Marina a rebosar de público, como nunca se había visto en tales actos.

La expectación levantada por la obra que pudiera ofrecer el artesano y polifacético Pedro, junto a la curiosidad de quien pondría voz anunciadora para hacerlo público en tal acto, constituyó el todo un éxito de concurrencia de público, en una fría noche. Las tres dimensiones del cuadro de Pedro, nada habitual en semejante composición cartelera, y la curiosa «libretita» de Fran, base de sus anotaciones con las primera palabras que apuntan a toda una disertación de un iliturgitano con Fe y expresión académica, fueron la muestra del inicio de lo que siempre esperan cofrades y devotos de la Patrona de Andújar y de la provincia de Jaén, la Romería de la Virgen de la Cabeza. Y como no podía ser menos, allí estuvieron, para dar testimonio de que la conjunción de este año, en la Romería 2026 era así, las palabras del artífice de tales designaciones, el alcalde Paco Carmona y del delegado del gobierno de la Junta Jesús Estrella, a las que se sumaron, hermano mayor y presidente de la Cofradía Matriz José Alcantara y Manuel José Gómez, respectivamente, Así como el rector del Santuario, P. Alamino.

Nos guste más, nos guste menos, incluso no nos guste, estamos a un año vista de un gran reto, la conmemoración del octavo centenario de la Aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera que sobrepasa los límites estrictamente locales, provinciales y hasta regionales, por el casi centenar de cofradías filiares y las instituciones implicadas deben de ir de la mano y trabajar porque lo que tenemos sea de un rendimiento, a todos los niveles para la ciudad. Por ello es tan importante que desde ahora, como se ha hecho, los pasos que se den, sean designaciones o actuaciones se hagan pensadas, muy meditadas, dando la medida de la ciudad que somos y de la categoría de muchos de sus hijos, residentes o no en la localidad.

Si Pedro y Fran, Fran y Pedro son este año, ejemplo de iliturgitanos, con mayúscula, que sean también el inicio de una lista de personas y personajes que trasciendan los limites puramente locales, por su hacer. La exaltación de semejantes actos, no significa el menosprecio de otros, ni muchísimo menos; el esfuerzo de la Agrupación de Cofradías y Hermandades por el renombre de nuestros desfiles procesionales de Semana Santa y por ende sus actividades, como el cartel anunciador, este año de Avel Plaza, o su pregonero Francisco Bellido, no tengan su sitio.