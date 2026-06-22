Don y estela de Eduardo Criado

Escribía Nicolás Guillén «¡Yo entraré en la noche ciega, / como entra la bestia pura, / que cuando la muerte llega/va y en la espesa espesura/ ... cuerpo en calma y alma entrega». El poeta cubano usa en estos versos la expresión 'la bestia pura' como una metáfora de la aceptación instintiva y natural de la muerte. Así, desde sus más absolutas creencias, esperaba Eduardo Criado García el crucial trance interior de la muerte, con su corazón ahíto, subrayando, como Quevedo escribía: «Soy un fue y un será y un es cansado». Sustentando que su memoria será recordada. Pero mientras esperaba ese paso, hasta el último momento se mantuvo firmemente aferrado a sus más grandes causas y convicciones, donde destacaban su singular religiosidad, y la Cámara de Comercio e Industria de Andújar. Al respecto de la última, estando mermado de facultades físicas, pero con la mente lúcida, ha dirigido el timón hasta el final. Precisamente el pasado jueves asistía a la entrega de unos premios en los que colaboraba la Cámara andujareña. Pocas horas después, en la madrugada del viernes, fallecía. Tenía 92 años. Se puede decir sin dudar que ha sido en los últimos 60 años uno de los grandes personajes públicos de Andújar, el más significativo, con un carisma especial que utilizaba para fascinar, magnetizar y persuadir a cualquiera. Con él muere una época en la ciudad de Andújar, porque Eduardo Criado era un impar paradigma del empresariado andaluz y una enseña del desarrollo local y provincial.

Con 16 años ya regentaba el negocio familiar de calzado. Fue alcalde de la ciudad entre 1973 y 1979, también diputado provincial. Ejerció entonces un papel decisivo en el diálogo y buena convivencia política en aquellos tiempos complejos. No obstante se implicó en la salvaguardia de miembros del Partido Comunista, teniendo después y hasta ahora una grata relación con responsables de dicho partido y de Izquierda Unida-Podemos. Ha dirigido la Cámara de Comercio, Industria y Servicios iliturgitana durante más de medio siglo, siendo elegido por aclamación en la mayoría de las ocasiones. También desempeñó durante más de tres décadas responsabilidades en la Cámara de España como tesorero y en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio como adjunto a la dirección. Esta trayectoria le hizo merecedor de Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y la Cruz de San Raimundo de Peñafort. En 2024 recibió la distinción de la Bandera de Andalucía por su trayectoria al frente de la Cámara andujareña y en 2025 el Ayuntamiento de Andújar en pleno acordaba a instancias de Izquierda Unida-Podemos reconocerlo con el título de Hijo Predilecto de la ciudad.

Persona de profundas convicciones religiosas (que compartía con su esposa, fallecida hace unos años y con sus cinco hijos ) Luis Fernando es misionero diocesano-) y comprometido con la Iglesia, fue elegido Director de Cáritas Diocesana en septiembre de 1970 y elegido Presidente de Cáritas Diocesana de Jaén en 1971. Quiero recordar que en esta faceta impulsó la construcción de viviendas sociales en el polígono Puerta de Madrid. Ejerció como Delegado de Asuntos Económicos del Obispado de Jaén (1988-2004). Fue delegado de Asuntos Económicos del Arzobispado de Granada (2005-2024). Director en Andújar del Banco de Andalucía durante 12 años, presidente del Iliturgi Club Deportivo,…

La copiosa semblanza de Eduardo Criado da para escribir varias biografías, alguna podría tener tintes de thriller, o novela de suspense, con enigmas por resolver, con personajes que se cruzan creyendo tener la clave del asunto, cuando quien la tiene realmente es él. Siendo muy joven conocí a Eduardo Criado a través de la relación que mantuvo con mi padre. Luego, mis actividades y responsabilidades culturales y periodísticas, con la dirección de la Casa de Cultura, del periódico local El Guadalquivir, y después, por ejemplo, entre otras cosas, con la presidencia de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, hicieron que nos relacionáramos en muchos momentos, incluso fui vocal de la Cámara de Andújar, cargo que abandoné pronto, porque mis actitudes e intereses iban por otros lados. Eduardo Criado era un maestro de las distancias cortas, se hacía entrañable y cercano en el cara a cara. Sabía ser un gran interlocutor, e incluso actor con auténtica influencia en la vida social, en la política local, o en niveles institucionales varios.

Su extraordinaria y aguda perspicacia diseccionaba meridianamente al más pintado. Tenía un ángel, un magnetismo, un dominio muy peculiar, sacando en el momento justo el chascarrillo, la anécdota, o el regate más oportuno. Y a propósito de la estela de Eduardo Criado bien se puede aplicar la frase de Séneca: «La vida es demasiado corta para ser pequeña». Porque Eduardo Criado ha vivido con grandeza de propósitos, enfocando su energía en las altas miras de sus convicciones.