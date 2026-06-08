EL DOMINGO QUE BRILLA MÁS QUE EL SOL

ISABEL RECA ALTOZANO 08/06/2026 a las 11:52h.

Imposible abstraerse a cuanto ocurre en España en estos días, ya sea política o religiosamente hablando, porque Andújar y los iliturgitanos también son España y ... en este caso también por doble motivo. Pero ante todo y sobre todo, ayer vivíamos uno de esos días que antaño se decía que era uno de los jueves que brillaba más que el Sol, pero que los acuerdos estatales, salvo excepciones han convertido en domingo. Cambio a parte , el pasado domingo siguió luciendo más que el Sol y no sólo en la ciudad de Andújar, sino en España entera, con la presencia, en nuestro suelo patrio del jefe de la Cristiandad, el Papa León XIV, que visto sus primeros pasos, viene a dejar claro lo que es, ese jefe, pero también padre y pastor, dando muestra de lo que es prioritario y lo que es realmente importante en este mundo eclesial, y seas o no creyente, hay algo por encima de todo, las personas y el día del Corpus Christi celebramos o conmemoramos eso, el Día de la Caridad y del Amor Fraterno, Caritas. Y a propósito de ello, bueno es reseñar, es quizás el momento oportuno, para dar a conocer la nueva realidad de Cáritas en la ciudad de Andújar. Nuevos personajes, donde se mezclan juventud y madurez han traído nuevos aires a Cáritas Interparroquial, quizás poco conocidos, especialmente desde los últimos años de funcionamiento de su Casa- Hogar, una realidad que fue posible gracias a una donación y que hoy día sigue funcionando gracias a la dedicación de quienes rigen su destino y su día a día. Pero Caritas Andújar iba ya pidiendo cambio, después de su ubicación en la calle Jaén y al día de hoy, pocos metros más allá, va a encontrar ese cambio, que como ya apuntaba, comenzó con el personal a ella dedicada. Caritas Andújar ha cogido el nuevo rumbo necesario para la atención al siglo que estamos, un siglo XXI. Una Iglesia abierta, en Misión, que realizará la asistencia que requiere hoy en día la sociedad.