EL DOMINGO QUE BRILLA MÁS QUE EL SOL
El día del Corpus Christi celebramos el Día de la Caridad y es bueno es reseñar la nueva realidad de Cáritas en la ciudad de Andújar.
ISABEL RECA
ALTOZANO
Imposible abstraerse a cuanto ocurre en España en estos días, ya sea política o religiosamente hablando, porque Andújar y los iliturgitanos también son España y ... en este caso también por doble motivo. Pero ante todo y sobre todo, ayer vivíamos uno de esos días que antaño se decía que era uno de los jueves que brillaba más que el Sol, pero que los acuerdos estatales, salvo excepciones han convertido en domingo. Cambio a parte , el pasado domingo siguió luciendo más que el Sol y no sólo en la ciudad de Andújar, sino en España entera, con la presencia, en nuestro suelo patrio del jefe de la Cristiandad, el Papa León XIV, que visto sus primeros pasos, viene a dejar claro lo que es, ese jefe, pero también padre y pastor, dando muestra de lo que es prioritario y lo que es realmente importante en este mundo eclesial, y seas o no creyente, hay algo por encima de todo, las personas y el día del Corpus Christi celebramos o conmemoramos eso, el Día de la Caridad y del Amor Fraterno, Caritas. Y a propósito de ello, bueno es reseñar, es quizás el momento oportuno, para dar a conocer la nueva realidad de Cáritas en la ciudad de Andújar. Nuevos personajes, donde se mezclan juventud y madurez han traído nuevos aires a Cáritas Interparroquial, quizás poco conocidos, especialmente desde los últimos años de funcionamiento de su Casa- Hogar, una realidad que fue posible gracias a una donación y que hoy día sigue funcionando gracias a la dedicación de quienes rigen su destino y su día a día. Pero Caritas Andújar iba ya pidiendo cambio, después de su ubicación en la calle Jaén y al día de hoy, pocos metros más allá, va a encontrar ese cambio, que como ya apuntaba, comenzó con el personal a ella dedicada. Caritas Andújar ha cogido el nuevo rumbo necesario para la atención al siglo que estamos, un siglo XXI. Una Iglesia abierta, en Misión, que realizará la asistencia que requiere hoy en día la sociedad.
Tras la que ha sido el buque insignia, en los últimos tiempos, la Casa-Hogar, una nueva sede atenderá a las mujeres, migrantes, niños, mayores y diseñará acciones formativas para el empleo, va a suponer el principio de un nuevo tiempo, «será una experiencia transformadora de nuestra comunidad», afirma el coordinador, Manuel Ruz. Y se debe a dos mujeres Carmen Recuerda y María Reyes, que en su día cedieron sus propiedades para la financiación del proyecto de la nueva sede y complementará la labor que desarrollan los equipos parroquiales, atendiendo ahora las necesidades más complejas y ofreciendo una ayuda más técnica. La labor de Cáritas en nuestra ciudad es poco conocida, para una gran mayoría todo se reduciría al reparto de alimentos y cuan equivocados estamos, es eso pero no sólo eso. Desde la nueva sede, ya en obras, se centrará en la promoción de las personas, a través del empleo y la capacitación, con un voluntariado destinado a esa formación. La nueva sede, tendrá un punto de empleo homologado por la Junta de Andalucía. La directora de la residencia de Cáritas de la ciudad Lourdes María Roldan, también responsable del Programa de Mayores de Cáritas Diocesana de Jaén será una de las coordinadoras del proyecto de la nueva sede, que comprenderá cinco áreas, la creación de empleo, otro dedicado a las personas mayores orientada a la soledad, un área se consagrará a las personas migrantes, pasando por la infancia y la mujer. Cada departamento, se centrará en las necesidades específicas de estos colectivos y sectores con una gran coordinación. Esta nueva sede será la punta de lanza de la Misión en Andújar.
Está más que justificado que en este Día del Corpus, Día de la Caridad y el Amor Fraterno este espacio diera luz a algo tan desconocido para una inmensa mayoría, como es la labor de Caritas, en un momento en el que también la Iglesia Universal, con la presencia de su Jefe, el Papa, en España, haya comenzado sus visitas por un centro de Cáritas en Madrid. La presencia del Santo Padre en suelo español es siempre bienvenida y quizás en estos momentos en el que debatimos tantas frases hechas, políticamente, hasta apropiada.