Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistetentes al acto de presentación del libro el pasado viernes en la residencia San Juan de Dios. CEDIDA

Doce víctimas para una catarsis que rompa el maquineismo

Literatura. ·

Juan Rubio aspira en su libro de los 12 mártires de Andújar beatificados que la iglesia honre a sus víctimas

ALFREDO YBARRA

ANDÚJAR

Domingo, 4 de enero 2026, 13:57

Comenta

A estas alturas de nuestra historia seguimos manteniendo demasiadas sombras sobre muchas vertientes de la Guerra Civil. Falta reflexión crítica colectiva que nos aleje de ... los juicios de valor partidistas e interesados. Por otro lado, en todo conflicto hay historias humanas significativas, muchas de ellas trágicas, que deben ser contadas para encontrar los nexos de una trama común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cabalgata de Reyes de Granada saldrá por la mañana debido a la lluvia
  2. 2 Los cambios en las cabalgatas de la provincia de Granada por la lluvia
  3. 3

    Un conductor kamikaze ebrio a la Guardia Civil: «Me da igual si me metéis 40.000 delitos»
  4. 4

    Ramón Díaz dimite como entrenador del Covirán
  5. 5 El pronóstico del tiempo hora a hora de la Aemet para el día de la Cabalgata en Granada
  6. 6

    40 muertos en el ataque a Venezuela, entre ellos, gran parte del equipo de seguridad de Maduro
  7. 7 Atrapados cuando intentaban huir por los tejados tras hallar un sótano lleno de marihuana en Alhendín
  8. 8 Protesta en Gran Vía contra la intervención de EE UU: «Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera»
  9. 9

    Nicolás Maduro a su llegada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: «Happy new year»
  10. 10

    El parking de Sierra Nevada metido en un cajón desde 1996

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Doce víctimas para una catarsis que rompa el maquineismo

Doce víctimas para una catarsis que rompa el maquineismo