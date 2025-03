ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 3 de marzo 2025, 12:20 Comenta Compartir

Aunque pudiera parecer lo contrario por la opinión de la pasada semana, Andújar es una ciudad cuyo contenido es más que diversión. Entre otras cosas, porque todos los actos festivos, curiosamente, tienen una raíz bien histórica o cultural.

Así, es el caso de la celebración del Día de Andalucía, este año hecho viral en las redes sociales a través de la sevillana de María del Monte en la que aludía a nuestra 'Morenita' y con un carácter reivindicativo en la propia ciudad. Andújar subrayó en el 28-F que fue el germen de la autonomía en Andalucía, la inauguración del mural cerámico así lo constata y recuerda la creación en 1835 de la Junta Suprema de Andalucía, el origen del andalucismo que se gestó en el municipio; previamente hubo el correspondiente acto institucional en la que el alcalde, Francisco Carmona, apeló a la equidad de los territorios y se trasladó a las jornadas del 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, donde Andalucía empezó a ganarse más justicia social y su propio autogobierno. Un año más, la representante de Vox en la Corporación Municipal, María Peinado, no estuvo presente, aunque si hubo representación de las cofradías de la Patrona y el Patrón de Andújar y de las Fuerzas de Seguridad.

La placa de cerámica, como no podía ser menos, con los colores de la ciudad, se ha colocado en los soportales del Ayuntamiento. Andújar ha tenido un papel preponderante en la consecución del autogobierno para Andalucía y de su autonomía. «Fuimos los precursores y así lo refleja la historia», dijo el alcalde. Además existieron otros actos asociados al día, como los que vienen organizando la Asociación de Vecinos 'El Candil', del casco histórico desde la década de los ochenta y se ha convertido en toda una tradición. La coincidencia con la celebración del Carnaval ha hecho que calles y sobre todo las Plazas de España y de la Constitución volvieran a estar a tope de vecinos que los celebraron con colorido, música y diversión.

Pero para celebración, las vísperas con la visita de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que destacó la inversión de más de 377.000 euros para mejoras en el Centro de Participación Activa (CPA) para personas mayores en Andújar. Para la Junta de Andalucía «Los Centros de Participación Activa tienen que ser lugares confortables y cómodos». Y también la visita a la residencia Padres Paúles, que se amplía con una unidad para personas con trastornos de conducta. Resulta curioso que, afirmando «es nuestra obligación no hacer residencias, sino hogares para que, ha las personas mayores vivan su última etapa con dignidad y con humanidad porque lo importante no son los edificios, lo importante son las personas» no visitara la que se denomina 'Casa hogar'de Caritas o la de la religiosas en San Juan de Dios.Aunque no todo es beneplácito. Si bien es cierto que el Centro de Participación Activa hacia ya años que necesitaba de una remodelación, cuyas obras se han acometido en el último año y ahora vendrá el mobiliario,

Sin embargo, no todo son para bienes. En la ciudad existe un cierto malestar por la no inclusión de Andújar en el corredor astronómico de Jaén. El mirador de Mingorramos es uno de los observatorios astronómicos más importantes por la calidad de los cielos, desde donde se divisa el santuario de nuestra señora de la cabeza. La reserva starligh de Sierra Morena es una de las más grandes del mundo y que Andújar no esté presente en esta reunión, parece una barbaridad, afirman los entendidos Existen pocos cielos de tanta calidad como el de Andújar esta mina y recurso turístico está sin explotar, «tenemos que divulgarlo, crear infraestructuras, establecer contactos con otras asociaciones y se queja de como nuestros políticos no han tenido este recurso en cuenta. El colectivo Altar ha ideado ya actividades para divulgar la astronomía en el parque natural Sierra de Andújar. Van a contactar con organismos. Esta asociación está presidida por el célebre astrónomo, Moisés Portillo.