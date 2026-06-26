Las distintas Escuelas Municipales de Verano ofrecen 400 plazas

Las Escuelas Municipales ofrecen más de 400 plazas para facilitar la conciliación familiar en la ciudad. El alcalde, acompañado por la concejala de Educación, Azucena ... Cepedello, visitó el CEIP Francisco Estepa con motivo del inicio de las Escuelas Municipales de Verano, una iniciativa que cuenta con distintos programas educativos, inclusivos y de ocio.

Durante la visita, Carmona agradeció la colaboración del centro educativo, su equipo directivo y profesorado por facilitar el desarrollo de una actividad que se viene celebrando desde hace años y que constituye uno de los principales recursos municipales para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante los meses estivales. La escuela ubicada en el CEIP Francisco Estepa es la de mayor capacidad de la ciudad, con 200 plazas, y ofrece un servicio integral que incluye aula matinal, actividades educativas y lúdicas durante toda la mañana y comedor escolar para aquellos menores que necesitan ampliar su permanencia en el centro.

La programación contempla talleres de manualidades, lectura, música, juegos, instalaciones municipales, entre ellas el Parque de Bomberos. Todas las actividades se desarrollan en espacios acondicionados para hacer frente a las altas temperaturas propias de esta época del año. La coordinadora de la empresa Kiubi, Rafi Montero Navas, destacó la variedad de la programación y la buena respuesta de las familias. «Este año trabajamos con la temática de un mundo mágico, adaptando las actividades a las distintas edades de los participantes», precisó. Las actividades en el Francisco Estepa comenzaron el pasado 23 de junio y se prolongarán hasta el 4 de septiembre, manteniéndose abierto el plazo de inscripción para aquellas familias que deseen incorporarse.

Las próximas

La programación municipal continuará la próxima semana con la puesta en marcha de la Escuela de Verano para niños con discapacidad, que se desarrollará en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente y estará gestionada por la Asociación Montilla Bono. En julio comenzarán las escuelas de verano en las cinco pedanías del municipio, que suman un total de 125 plazas. En los núcleos de población el servicio se presta de forma gratuita, facilitando el acceso a actividades educativas y de ocio a las familias residentes fuera del casco urbano.

Como novedad, durante el mes de julio, se celebrarán las Escuelas Municipales de Verano Ecuestre en el Centro de Equitación de La Alamedilla. Contará con 75 plazas distribuidas en tres turnos semanales de 25 participantes, que conocerán el cuidado, manejo y bienestar de los caballos, además de iniciarse en la práctica de la equitación.