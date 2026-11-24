Hablábamos en el anterior artículo de este atrio ancho y polícromo de los andújares y andujanías de la ciudad que ensalza y honra a diferentes ... personas por s sus méritos extraordinarios, su significativa labor profesional, su implicación social o por sus actuaciones en beneficio de la localidad. Nos referimos a los hijos predilectos, los hijos adoptivos, las medallas de oro, medallas de honor, bandera de la ciudad, título de alcalde/alcaldesa honorarios, dedicatoria de calles o espacios públicos,…. Una galería que, más allá de cualquier ausencia inevitable, es un faro de la esencia que esta ciudad encarna y proyecta al mundo. Un patrimonio cívico de primer orden que debemos custodiar con orgullo y promover su conocimiento.

Un activo que, no lo olvidemos, debe de estar siempre cimentado con los nombres de tantas y tantas personas de sobresaliente biografía que a lo largo del tiempo han destacado en la historia de Andújar o han aportado, de diferentes modos, al contexto local su valía y virtudes. Todos ellos conforman ese gran paradigma en el que mirar, en el que mirarse, para crecer personal y colectivamente. Paradigma que hay que reconocer y enseñar, porque Andújar sin esos grandes valores humanos es un cascarón vacío en medio del océano. La ciudad pierde su rumbo cuando se desentiende de su propia historia y elude el papel protagonista que otros momentos supo desempeñar. Su identidad colectiva es el reflejo vivo de los grandes referentes humanos que la han forjado. Los personajes ilustres, ya sean artistas, científicos, pensadores o líderes sociales, o políticos son un espejo para la ciudadanía, y especialmente para las nuevas generaciones. Su legado demuestra que Andújar atesora grandes talentos y es un referente en muy diferentes ámbitos. Este valioso patrimonio cívico debe ser un motor para alcanzar grandes logros. Demuestran que el devenir de la ciudad no es monocorde ni gris, sino caleidoscópico y polifónico. En definitiva, una ciudad sin referentes pierde parte de su alma y corre el riesgo de convertirse en un espacio anónimo, sin una narrativa propia que la distinga de cualquier otra. Les hablé en el anterior artículo de Manuel Andújar (La Carolina, 1913-Madrid, 1994). Parece que en algunos anales no aparece como hijo adoptivo de Andújar. Pero sí, fue nombrado con tal dignidad el 31 de marzo de 1984 en el Ayuntamiento de la ciudad. Mientras, se celebraba un ciclo de homenaje se desarrolló en los primeros días de abril con conferencias a cargo de Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Gloria Hervás y José Luis Abellán.

En el teatro Avenida se representaba en estreno absoluto por parte de la compañía local de teatro la obra Aquel visitante (magníficamente dirigida e interpretada), de Manuel Andújar. Coincidiendo con esta 'premier' el crítico y director teatral José Monleón abordó el desarrollo de la obra dramática del autor. Actos que tuvieron importante repercusión en la prensa nacional.

Fueron unos años en los que la ciudad de Andújar tenía verdaderamente el corazón puesto en la cultura. Era un pebetero que atraía la atención de muchas partes. En 1976, con Ángel María de Lera, Daniel Sueiro, Ramón Hernández, Raúl Guerra Garrido y otros, crea la Asociación Colegial de Escritores de España y su vocero, la revista República de las Letras. Hijo predilecto de Andalucía, 1987. Hijo adoptivo de San Lorenzo de El Escorial, 1990. Premio de las Letras Andaluzas, 1990. Escribo esto porque, en esos momentos, la cultura impregnaba de un modo vívido la sociedad andujareña, no era un recurso sino que traspasaba los poros de su piel; la política, los centros educativos… se embebieron de ella. Sé que eran otros tiempos. Pero con otra perspectiva Andújar se tiene que apoyar en todas las vertientes de su patrimonio, y en la cultura, para desplegar sus grandes valores y verdaderamente sentirse un alma muy viva.

Frente a las vanidades de nuestro tiempo, Manuel Andújar, referente de la literatura del exilio e intelectual lúcido y comprometido, dio muestra de auténtica grandeza con su cercanía, humildad y generosidad. A algunos nos regaló su amistad. Recuerdo entrañablemente como quiso junto a Ananda Velasco, su mujer, acompañarnos a Cabe y a mí en nuestra boda, o los encuentros en San Lorenzo del Escorial donde vivía. Su inmensa cultura, su profundo humanismo y su memoria vital —forjada de manera muy especial en el México del exilio— tenían el don de elevar el espíritu de todo aquel que lo escuchaba. Hablaba de su labor editorial al frente de revistas como Cuadernos del destierro y Las Españas, así como por su trabajo en el Fondo de Cultura Económica y en Alianza Editorial. Sostuvo una estrecha relación personal y literaria con León Felipe, Max Aub, José Bergamín, Luis Cernuda, Emilio Prados, Juan Larrea, Pedro Garfias (también relacionado con Andújar). Así mismo con Rafael Dieste, Francisco Giner de los Ríos, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Octavio Paz o, durante su estancia en Chile, con Pablo Neruda. Andújar es una ciudad que en gran medida ha desdeñado la propia conciencia de sí misma.

Ahora es buena ocasión para redimirse. De momento nos acordaremos de los hijos oficialmente distinguidos y de esos otros igualmente egregios.