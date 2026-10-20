El dispositivo de acogida de temporeros incrementa la seguridad

La concejalía de Inclusión Social y Bienestar convocó ayer lunes el Foro Local para la Coordinación del Dispositivo de Atención a Temporeros, un espacio de ... trabajo conjunto que reunió representantes de administraciones, fuerzas de seguridad y entidades sociales con el objetivo de planificar la campaña de atención a personas migrantes.

Este protocolo consolida el modelo de trabajo en red entre el Ayuntamiento y las entidades, un modelo que ha convertido a Andújar en referente provincial en la gestión de la campaña de temporeros. En la presente edición se ha convocado con mayor antelación, con la firme intención de coordinar esfuerzos y ofrecer una atención integral a las personas que llegan a la ciudad en busca de trabajo en la campaña de aceituna y que en la presente edición están llegando con más premura de tiempo, por el adelanto de la campaña de recolección de la aceituna, que se prevé muy buena.

El Consistorio iliturgitano ya participó el pasado día 8 de octubre en el Foro Provincial para la Inmigración, donde conoció de forma más global como se halla la atención a nivel provincial. Ahora le toca el turno al ente local poner en marcha el dispositivo que está integrado por los agentes sociales, las Fuerzas de Seguridad de Estado, Protección Civil, el distrito sanitario, los sindicatos y las organizaciones humanitarias que operan en la zona.

Albergue municipal

El concejal de Inclusión Social, Manuel Mezquita, indicó que el albergue municipal mantendrá sus 34 plazas, y señaló que la fecha de apertura estará determinada por la demanda y por el informe que realicen los miembros del protocolo. El año pasado lo abrió el 21 de noviembre y estuvo abierto hasta el día 26 de diciembre. Alcanzó un total de 354 pernoctaciones.

Los representantes de las entidades que integran el dispositivo están anticipando la valoración de los informes ante la mayor presencia de temporeros este año, en una ciudad que se ha convertido en una tierra de paso, de ahí que tanto la Policía Local como la Nacional se desplacen con mayor periodicidad a la estación de autobuses, donde en sus inmediaciones se encuentran cada vez más gente durmiendo, como así sucede en los alrededores del Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl, que está registrando una gran actividad en la acogida y la dispensación de comidas.

El concejal de Servicios Sociales, que a la sazón es también el máximo responsable del área municipal de Seguridad anunció en este sentido que se va a incrementar la seguridad en estos enclaves aunque vaticina los mismos guarismos de atención que en la pasada campaña.