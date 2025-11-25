El diseñador granadino Antonio Gutiérrez apadrinará la XV edición de Andújar Flamenca

El prestigioso diseñador Antonio Gutiérrez será el padrino de la XV edición de Andújar Flamenca, una cita referente en el calendario de la moda flamenca ... andaluza. El creador granadino, considerado una de las jóvenes figuras más destacadas del sector, destaca por su capacidad para fusionar la estética del traje flamenco con los códigos de la alta costura.

La elección de Antonio Gutiérrez como padrino de esta edición subraya el compromiso de Andújar Flamenca con el talento, la creatividad y la proyección de la moda andaluza y destaca el interés de la organización de Andújar Flamenca por organizar acciones especiales con motivo de la celebración del quince aniversario.

La pasarela Andújar Flamenca celebrará su próxima edición los días 6, 7 y 8 de febrero de 2025 en la Plaza de España considerada como la única pasarela de moda flamenca al aire libre y con entrada gratuita de cuantas se celebran. Como antesala tendrá lugar Andújar Flamenca Baila en la tarde del jueves 5 de febrero. Se trata de un concurso de baile flamenco tiene como objetivo promover y difundir el arte del baile flamenco, ofreciendo a academias, escuelas y centros de danza de todo el territorio andaluz una oportunidad única para mostrar su talento sobre la pasarela.

Antonio Gutiérrez

Natural de Granada, Gutiérrez es Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo, una formación que complementó en 2010 con su incursión en el mundo del diseño cursando un Grado Superior en Estilismo e Indumentaria en la Escuela de Artes de Granada. Esta especialización le permitió reconducir su trayectoria hacia su verdadera pasión: la moda.

Su irrupción en el panorama flamenco llegó en 2014, cuando obtuvo la Mención Especial en el Certamen de Diseñadores Noveles de SIMOF. Un año después, regresó al prestigioso evento como profesional, consolidando su proyección y mostrando su particular visión de la moda flamenca, marcada por la elegancia, el cuidado del detalle y la innovación.

Actualmente, compagina su labor creativa con la docencia, impartiendo clases en el Grado de Moda del centro «Estación Diseño», al tiempo que presenta cada año una nueva colección de flamenca. Su consolidación como referente quedó avalada en 2025 con el Premio Aromas, un reconocimiento a su destacada trayectoria en el sector.