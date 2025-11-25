Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El creador nazarí en uno de sus desfiles en la pasarela de Andújar Flamenca. A. F.

El diseñador granadino Antonio Gutiérrez apadrinará la XV edición de Andújar Flamenca

MODA ·

Su irrupción en el panorama flamenco llegó en 2014, cuando obtuvo la Mención Especial en el Certamen de Diseñadores Noveles de SIMOF

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:25

El prestigioso diseñador Antonio Gutiérrez será el padrino de la XV edición de Andújar Flamenca, una cita referente en el calendario de la moda flamenca ... andaluza. El creador granadino, considerado una de las jóvenes figuras más destacadas del sector, destaca por su capacidad para fusionar la estética del traje flamenco con los códigos de la alta costura.

