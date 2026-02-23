Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EL GANADOR DE MUEVETE FLAMENCA Y LA MEJOR MODELO POSAN CON EL JURADO Y PASO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD POR SANTA MARIA. ANDUJAR IDEAL

Dios y el César

OPINIÓN ·

Para honor a la verdad, si en la 'foto'de Andújar Flamenca no cabía un cargo público más, la Plaza de Santa María arropó con un buen número de cristianos a la imagen de la pedanía de la Ropera

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 23 de febrero 2026, 13:15

Estaba más que claro, si no era con Carnaval, era con Andújar Flamenca, pero por este año, el primer acto público de Cuaresma habría de ... coincidir con uno de ellos. Y fue así, pese a los cambios producidos por las inclemencias del tiempo, el pasado fin de semana, mientras en la Plaza de España se inauguraba a bombo y platillo la XV edición de Andújar Flamenca, a la vuelta de la esquina, en la Plaza de Santa María, se desarrollaba el el Vía Crucis de Cuaresma.

