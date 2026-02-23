Dios y el César

Estaba más que claro, si no era con Carnaval, era con Andújar Flamenca, pero por este año, el primer acto público de Cuaresma habría de ... coincidir con uno de ellos. Y fue así, pese a los cambios producidos por las inclemencias del tiempo, el pasado fin de semana, mientras en la Plaza de España se inauguraba a bombo y platillo la XV edición de Andújar Flamenca, a la vuelta de la esquina, en la Plaza de Santa María, se desarrollaba el el Vía Crucis de Cuaresma.

Para honor a la verdad, si en la 'foto'de Andújar Flamenca no cabía un cargo público más, la Plaza de Santa María arropó con un buen número de cristianos a la imagen de la pedanía de la Ropera. Escribía lo de la foto de la inauguración, porque cada vez acuden más cargos públicos a la llamada. Si ya pocuran no faltar miembros de la Corporación Municipal, en el caso de la Diputación Provincial se ve, claramente venir el sustituto de Paco Reyes, a tenor de los resultados de las elecciones municipales…como pesan los cuarenta, vaya cifra.

Por lo que a la Junta de Andalucía pueden, con el tiempo, aprovechar y celebrar un consejo de gobierno; por cierto que a lo mejor no vendría mal que celebrarán uno en la ciudad, aunque no coincidiera con evento alguno, baste con que sirviera para dar una noticia de calado. Aunque noticia de calado ya se la ofreció el consejero de Salud a la diputada socialista de la Carolina al anunciarle que en la primera quincena del próximo mes de marzo quedaría inaugurado y abierto al público la nueva ala, materno infantil, en el 'desmantelado' hospital Alto Guadalquivir con la dotación de personal correspondiente, para satisfacción de unos los unos e incredulidad de los otros.

Pero a lo que íbamos. Los numerosísimos inconvenientes surgidos, con motivo del retraso producido por la climatología, no le ha quitado un ápice, si las gradas, comprometidas de antemano para otro lugar, en estas fechas, al desarrollo de la pasarela. El paso de las ediciones, además de su consolidación como la primera pasarela, tras SIMOF, nos ha permitido descubrir, como quien en su día fueron noveles, en este espacio, hoy son curtidos diseñadores; o como quienes apostaron, desde el minuto uno por ella, como Pilar Vera, 15 años después reciben el reconocimiento, con 'El Volante de Oro' por su fidelidad. Pero también el Premio Andújar Flamenca Glamour ha ido superándose en su concesión, recayendo, como en este año de 2026 en la figura de Cristina Hoyos, resaltando la gran trayectoria de esta bailaora. Una Cristina Hoyos que nada más recibir la estatuilla, del escultor Manuel López, de manos del alcalde de la ciudad Francisco Carmona y del siempre tradicional ramo de flores de las del vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier Camello, se enfundó el mantón de manila y levanto al respetable de sus asientos para ofrecerle el más sonado aplauso que pudo escucharse en la noche, ante tan magnífica interpretación del movimiento de semejante complemento.

Todo ello no será posible sin la entregada labor de parte de los componentes de un equipo, perfectamente coordinado, pero sobre todo relacionado, con este mundo, como son Cristóbal Figueras y José Manuel Herrera. Luiche Calzado y Bea Jiménez. Ser relaciones públicas no es fácil y menos en este mundillo; hay que tener muy bien, los pies en el suelo, para darse cuenta y reconocer, hasta donde y como esta ciudad puede llegar a alcanzar un renombre en la moda flamenca y que sus frutos económicos no sean frutos de un día.

El certamen de Andújar Flamenca ha reafirmado así su compromiso con el flamenco como seña de identidad cultural y rindió homenaje a una artista irrepetible, cuyo legado forma parte del patrimonio artístico de Andalucía y de España. La pasarela otorgó en su XV edición el Premio Andújar Flamenca Glamour a la bailaora Cristina Hoyos, como una de las figuras más universales de la historia del flamenco, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a su contribución a la proyección internacional de este arte.

El Premio Andújar Flamenca Glamour se ha consolidado a lo largo de los años como un reconocimiento de prestigio dentro del panorama cultural andaluz, poniendo en valor a creadores y referentes que han contribuido a la difusión del flamenco y su estética. Cristina Hoyos ha desarrollado una carrera marcada por la excelencia y el compromiso con la tradición y la innovación.

Esta sevillana ha actuado en los principales teatros y festivales del mundo y ha recibido el Premio Nacional de Danza (en la modalidad de Interpretación), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía y la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Su magisterio sobre los escenarios de todo el mundo y su papel en la dignificación del flamenco como arte mayor la han convertido en una gran merecedora de este galardón.