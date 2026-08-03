Diego Llori es profeta en su tierra

El insigne bailaor andujareño Diego Llori Trujillo es profeta en su tierra, donde tiene una calle dedicada para él, ha sido pregonero de los anderos ... y ha actuado en varios festivales benéficos en la ciudad, donde ha tenido sus reconocimientos.

Representantes de Ayuntamiento y de la peña flamenca Los Romeros, comunicaron personalmente al artista la concesión del XXV Galardón Rafael Romero 'El Gallina'., por el que la ciudad rendirá un entrañable homenaje a una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, cuya trayectoria como bailaor, coreógrafo y director artístico ha llevado el nombre de Andújar a escenarios de todo el mundo.

El próximo 25 de septiembre, el Teatro Principal acogerá la XXV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina', una cita muy especial que celebra las bodas de plata de este reconocimiento, impulsado por el Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca Los Romeros.

Tras formar parte del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, y desarrollar una brillante carrera al frente de su propia compañía, Diego Llori Trujillo recibe este premio por una vida dedicada al flamenco y por contribuir a proyectar el talento y la cultura de Andújar dentro y fuera de sus fronteras. Diego se ha convertido en uno de los embajadores de la ciudad, contribuyendo a la difusión del flamenco.

Un gran honor

Diego Llori recibió la comunicación del galardón en la casa de sus padres, justo al lado de su madre, «para mi es un honor disfrutar en la casa donde nací de este momento tan especial que me han brindado el Ayuntamiento de Andújar y la peña flamenca Los Romeros», agradeció.

Llori acoge la concesión del galardón Rafael Romero con cariño, orgullo, «y la satisfacción de saber que mis paisanos, amigos y familiares están conmigo en estos momentos y desde que empecé en esta difícil pero amada profesión de la danza y el flamenco», subraya.

El talento precoz del baile flamenco se citará en la ciudad por otoño

El área de Cultura del Ayuntamiento y la Peña Flamenca 'Los Romeros', convocan el III Concurso Nacional de Baile Jóvenes Flamencos Ciudad de Andújar, dirigido a las personas jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 35 años, y que les ofrece la oportunidad de demostrar su arte y talento sobre el escenario.

Las inscripciones se abren el próximo día 15 de agosto y concluirán el día 25 de septiembre a las 15:00 horas. La solicitud se debe remitir a la dirección de correo electrónico jovenesflamencos2026@gmail. com. La gran final se celebrará el día 13 de noviembre en el Teatro Principal, en el preámbulo del Día Mundial del Flamenco. Se destinarán un total de 5.000 euros en premios. Un total de 2.000 irán para la persona ganadora, 1.600 para el segundo clasificado y 1.400 para el tercero. Este concurso se concibe como una apuesta por el futuro del flamenco y por el talento de las nuevas generaciones.

Origen

El Concurso de Jóvenes Flamencos 'Ciudad de Andújar' se inició hace ahora 10 años. Comenzó con la modalidad de cante, para incorporar después el baile. El año pasado, los organizadores decidieron alternar la modalidad de cante y baile en años sucesivos. Se inició con el cante, por lo que este año le toca el turno al apartado del baile. Este certamen, ya consolidado como una de las grandes citas del calendario flamenco juvenil a nivel nacional, tiene como objetivo dar visibilidad al talento emergente en el cante flamenco.

El concurso cuenta con un sistema de tres fases; selección, clasificación y final. Las fases previas se desarrollarán en la sede de la Peña Flamenca 'Los Romeros' entre los meses de octubre y noviembre y que son abiertas al público general.