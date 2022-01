Zona de LA ISLA, donde predominan las huertas. / J. C. GONZÁLEZ

Este colectivo agrario se ha implicado de lleno en la solución del tema de las riadas que ha sufrido el municipio La UPA dice que la campaña de aceite no será mala y augura mal futuro a los cultivos AGRICULTURA Su responsable local avisa de que si no llegan las precipitaciones, no habrá permiso de agua de riego por los bajos niveles del Rumblar