El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás

La plataforma STOP Biogás Andújar anuncia otra manifestación para el domingo día 9 de noviembre en la ciudad. Partirá de la Plaza de España, ... a partir de las 10:30 horas.

Los integrantes de este colectivo siguen con su denodada lucha por mostrar los perjuicios que el proyecto, tal y como se quiere implantar en el municipio, es perjudicial para la salud. En la última semana, han mantenido unas rondas de entrevistas y encuentros con integrantes de otras plataformas, y con dirigentes políticos.

Miembros de la plataforma andujareña han recabado el apoyo de sus compañeros de Mengíbar, que se han comprometido a venir a la movilización del próximo día 9 de noviembre. Allí el PSOE ha elaborado una moción en el Ayuntamiento. La Plataforma Stop Biogás Andújar mantuvo una reunión con la diputada andaluza Begoña Iza y con varios representantes de Adelante Andalucía en Jaén donde los representantes del colectivo explicaron los riesgos medioambientales y para la salud que este proyecto podría generar en el municipio y su entorno.

Cuatro miembros de esta plataforma han tenido la posibilidad de exponer la problemática a la ministra Para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Sara Aagesen, quien les indicó que la competencia de la instalación de estas plantas corresponde a los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Por ejemplo, el alcalde de Villanueva del Arzobispo ha rechazado la planta en el municipio, tras estudiar el proyecto.