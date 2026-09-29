El Día de la Bicicleta promoverá la unión y hábitos saludables

El Ayuntamiento de Andújar celebrará el próximo domingo 18 de octubre, a partir de las 10:30 horas, una nueva edición del Día de la ... Bicicleta Memorial Juan Arco, una de las actividades deportivas con mayor participación de la ciudad, que cada año reúne a más de un millar de personas en torno a la bicicleta, la convivencia y la práctica de actividad física.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha presentado esta nueva edición, que tendrá su salida en la avenida de Lisboa y que mantiene su carácter gratuito, inclusivo y no competitivo, con un recorrido de aproximadamente seis kilómetros por las calles de Andújar.

Fuentes ha destacado que el objetivo es consolidar esta cita como un evento deportivo e inclusivo en el que todas las personas tengan su espacio para disfrutar de la convivencia y de la actividad física como motores de salud y bienestar. Asimismo, ha animado a familias y grupos de amigos a participar y a acudir con sus bicicletas decoradas o disfrazados de forma original, ya que se concederá un premio especial a la bicicleta o al grupo más original.

La jornada concluirá con los tradicionales sorteos de regalos relacionados con el deporte y la bicicleta, entre los que se incluirán bicicletas, bonos de piscina y de instalaciones deportivas. Los regalos se distribuirán en dos categorías, adultos y menores de 12 años, para las que se habilitarán inscripciones diferenciadas.

La actividad rinde homenaje a Juan Arco, impulsor de esta iniciativa y promotor del ciclismo y del deporte en Andújar. Su hijo, Ramón Arco, representante del memorial, ha agradecido al Ayuntamiento y al Área de Deportes la continuidad de este reconocimiento y ha animado a la ciudadanía a preparar sus bicicletas y compartir una jornada en familia.

«Es un día de compartir, de salir a la calle con las familias y los niños, de pasar recuerdos y dar un paseo en bicicleta», ha señalado Ramón Arco, quien ha destacado el valor sentimental de una actividad vinculada a la trayectoria de su padre y al recuerdo de quienes compartieron su afición por el ciclismo.

El recorrido pretende, además, dar visibilidad a la bicicleta como medio de transporte urbano y sostenible, así como fomentar un estilo de vida saludable. Desde la organización se recomienda el uso del casco durante todo el trayecto.

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy y hasta el 13 de octubre, a las 23:55 horas, a través del enlace habilitado por la organización, del formulario disponible en la Oficina de Deportes o mediante Ramón Arco. La recogida de dorsales tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Polideportivo Municipal. El dorsal será imprescindible para participar en la actividad y en los sorteos.