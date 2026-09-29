El Día de la Bicicleta promoverá la unión y hábitos saludables
La actividad, gratuita y abierta a todos los públicos, recorrerá las calles de la ciudad en una jornada de convivencia, el día 18 de octubre
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
El Ayuntamiento de Andújar celebrará el próximo domingo 18 de octubre, a partir de las 10:30 horas, una nueva edición del Día de la ... Bicicleta Memorial Juan Arco, una de las actividades deportivas con mayor participación de la ciudad, que cada año reúne a más de un millar de personas en torno a la bicicleta, la convivencia y la práctica de actividad física.
La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha presentado esta nueva edición, que tendrá su salida en la avenida de Lisboa y que mantiene su carácter gratuito, inclusivo y no competitivo, con un recorrido de aproximadamente seis kilómetros por las calles de Andújar.
Fuentes ha destacado que el objetivo es consolidar esta cita como un evento deportivo e inclusivo en el que todas las personas tengan su espacio para disfrutar de la convivencia y de la actividad física como motores de salud y bienestar. Asimismo, ha animado a familias y grupos de amigos a participar y a acudir con sus bicicletas decoradas o disfrazados de forma original, ya que se concederá un premio especial a la bicicleta o al grupo más original.
La jornada concluirá con los tradicionales sorteos de regalos relacionados con el deporte y la bicicleta, entre los que se incluirán bicicletas, bonos de piscina y de instalaciones deportivas. Los regalos se distribuirán en dos categorías, adultos y menores de 12 años, para las que se habilitarán inscripciones diferenciadas.
La actividad rinde homenaje a Juan Arco, impulsor de esta iniciativa y promotor del ciclismo y del deporte en Andújar. Su hijo, Ramón Arco, representante del memorial, ha agradecido al Ayuntamiento y al Área de Deportes la continuidad de este reconocimiento y ha animado a la ciudadanía a preparar sus bicicletas y compartir una jornada en familia.
«Es un día de compartir, de salir a la calle con las familias y los niños, de pasar recuerdos y dar un paseo en bicicleta», ha señalado Ramón Arco, quien ha destacado el valor sentimental de una actividad vinculada a la trayectoria de su padre y al recuerdo de quienes compartieron su afición por el ciclismo.
El recorrido pretende, además, dar visibilidad a la bicicleta como medio de transporte urbano y sostenible, así como fomentar un estilo de vida saludable. Desde la organización se recomienda el uso del casco durante todo el trayecto.
Las inscripciones pueden realizarse desde hoy y hasta el 13 de octubre, a las 23:55 horas, a través del enlace habilitado por la organización, del formulario disponible en la Oficina de Deportes o mediante Ramón Arco. La recogida de dorsales tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Polideportivo Municipal. El dorsal será imprescindible para participar en la actividad y en los sorteos.