ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 26 de mayo 2025, 12:40

Aunque hace ya algunos años que la Corporación Municipal aprobó celebrar el Día de Andújar, ha sido hasta este año, en el que la ciudad celebra los 800 años de la inclusión en el Reino de Castilla, cuando se le ha dado formalidad y solemnidad a la celebración.

Además de los actos programados por este octavo centenario, cuyo contenido cultural variado nos recordará el legado histórico, entre los meses de mayo y noviembre que cuentan con la colaboración de la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, han sido dos los actos solemnes celebrados esta pasada semana que nos recordaron la incorporación de la ciudad al Reino de Castilla, que se produjo entre los años 1225 y 1226, primero con la toma del castillo y después con la expulsión de los musulmanes por parte del rey Fernando III, al que se le dedicará un monumento en la ciudad en 2026 se le ensalzará la importancia que tuvo este monarca en la historia de la ciudad, fueron el izado de la bandera de Andújar en la Plaza de España y la entrega de dicha enseña, en el Teatro Principal a personas que además de llevar la andujanía por santo y seña, extienden el nombre de la ciudad en los cuatro puntos cardinales.

El Área de Gestión del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, centrada en salvaguardar, divulgar y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad, siguiendo las directrices marcadas por la UNESCO llevara a cabo la programación, mientras desde la propia alcaldía y su área de protocolo se han diseñado los dos actos institucionales, que han contado, muy especialmente el reconocimiento, con un considerable número de iliturgitanos que llenaron el recinto. Con la programación diseñada y con los personajes galardonados se trata de proyectar a Andújar hacia el futuro desde el conocimiento de su pasado, como subrayó el presidente de la Asociación Luis Pedro Pérez-

La concesión de las banderas de Andújar, todo un acierto en la designación de los personajes, aunque aún existen muchos más merecedores de la misma, que se irán otorgando a lo largo de los años, según protocolo aprobado y que han contado con el respaldo de toda la sociedad iliturgitana, ha supuesto, en palabras del alcalde Paco Carmona para hacer más Andújar, para hacer 'andujanía'. Desde el Ayuntamiento de Andújar y desde el pueblo de Andújar, se han reconocido a personas de nuestra ciudad que por su trabajo, por su trayectoria, por su trascendencia, por su buen hacer, tanto dentro de la ciudad como fuera de la misma, son dignos embajadores de ella.

El reconocimiento simboliza el amor por esta tierra y los valores que compartimos como ciudad, señaló el alcalde. Miguel Fuentes, Mª Jesús López, José Reca, Laura Blanco, Eugenio Real y Nuria Elkhadir tienen una trayectoria, desde la más joven que son un motivo de orgullo para la ciudad de Andújar y una fuente de inspiración, especialmente para los jóvenes. Esos jóvenes que todos anhelamos que no tengan que abandonar la ciudad que les vio nacer por falta de un puesto de trabajo, sino como en el caso de Mª Jesús se trata de 'volar más alto. La ciudad de Andújar ha sido siempre y lo sigue siendo, cuna de grandes hombres y mujeres, incluso de acogida de otras relevantes personalidades. Buscar y encontrar el momento histórico que da cabida a estos reconocimientos es de por si todo un acierto que ya a otros niveles los tienen otras Administraciones, lo que no es óbice para que también lo tenga esta ciudad. Y esto lo dejo caer por aquello de que en las redes sociales, tan sufridas ellas, aparezca algún iluminado. Claro que nada hay que no esté descubierto, pero si además de ello se le da forma y manera de reconocimiento personal pues mejor que mejor. Esta Andújar abierta, comprometida, hospitalaria, innovadora y solidaria no sólo tiene que serlo y recogerse en términos como 'Leal y Noble' sino hacerlo efectivo entre sus hijos que la engrandecen tanto desde dentro, como desde fuera. Y ahí está el libro de las Ordenanzas de Andújar, de Juan Vicente Córcoles que relata como en Andújar se hizo la primera defensa de los derechos humanos y narra cómo se trató de frenar en 1823 la represión absolutista contra los liberales.

Temas

Unesco

Carmona

Andújar

Trabajo